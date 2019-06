Håbet svinder hastigt for dansk U21-stjerne

Eftertragtede Joachim Andersen har mindre end et døgn til at melde sig EM-klar

MEDULIN (Ekstra Bladet): Mens varmen i Kroatien er ved at smelte U21-landsholdet før EM-slutrunden, får landstræner Niels Frederiksen brug for en ekstra stærk fryser for at holde isen i varmen ved den rette temperatur.

Bekymringer er der nok af inden det hele går løs mod Tyskland på mandag.

I Danmark er den ombejlede Sampdoria-forsvarer Joachim Andersen stadig under intens genoptræning for at blive klar, men håbet svinder.

Efter testkampen mod Kroatien afskrev en af spillerne i truppen i en henkastet bemærkning håbet om at se Joachim Andersen.

Det definitive i den udmelding skyndte DBU sig dog hurtigt at nedtone. Lader vi tvivlen komme DBU til gode, så er den officielle melding stadig, at Joachim Andersen fortsat er en mulig dansk deltager, men tiden løber ud. Senest lørdag kommer det danske forbund med en klar melding - formentlig allerede fredag.

- I fredags sagde vi, at vi gav ham en uge. For mig er det afgørende, at jeg kan træne med de spillere, som skal være i spil til kampen mod Tyskland. Jeg skal kunne træne med både fredag og lørdag. Derfor har vi sagt, at der skal alle være klar til at træne 100 procent, siger Niels Frederiksen fra træningsbanen i den kroatiske kystby Medulin

Landstræner Niels Frederiksen er ikke just optimistisk omkring Joachim Andersen. Foto: Lars Poulsen

- Hvis han var klar, var han vel blevet kaldt ned?

- Ja, hvis han var hundrede procent, så var han blevet kaldt ned.

- Så det er vel også et udtryk for at der ikke større fremskridt, når tidsplanen følges?

- Det kan sagtens siges sådan, at vi ikke er forud for planen. Nogle gange handler det også om, at en spiller kan være 98-99 procent, men så får den lige en dag mere, så han bliver 120 procent sikker, bedyrer Niels Frederiksen med et ubekymret smil.

Roen skyldes formentlig, at testkampen mod Kroatien viste, at de unge danske drenge rent defensivt fungerede fint uden Joachim Andersen. Det var kun efter dumme danske boldtab at kroaterne blev farlige. På dødbolde var Andersens fravær dog synligt, og der henstår en kæmpe opgave for at få organiseret den del inden åbningskampen.

- Der hvor vi afgiver chancer er på omstillinger og standarder. Det skal vi have kigget på, fastslog Niels Frederiksen.

Den danske trup overnattede i kroatiske Pula efter testkampen på Stadion Aldo Drosina. Torsdag formiddag var der restitutionstræning i nabobyen Medulin, hvor havbrisen holdt temperaturen omkring 28 grader. Varmt, men det bliver varmere endnu, når de rød-hvide fra fredag er på plads i Udine.

