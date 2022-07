Håbløst efter herrerne: Får 16 gange mindre i bonus

Når de udvalgte danske kvinder løber på banen ved EM i England for at forsvare de rød-hvide farver, vil der ud over æren også følge en økonomisk belønning med.

Det helt oplagte spørgsmål er, om den er stor nok.

Alle spillere er som udgangspunkt sikret 37.500 kroner kroner for at være udtaget af landstræner Lars Søndergaard, og det beløb kan gradvist stige til maksimalt 265.500 kroner, hvis Danmark overrasker og går hele vejen i England.

Kvindernes fodbold-EM smadrer tidligere tilskuerrekord

Beløb, der ved første øjekast falmer, efter det svenske fodboldforbund forud for EM meldte ud, at de svenske kvinder som minimum får 180.000 danske kroner og maksimalt 400.000 danske kroner for EM-guld.

Men ifølge fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er regnestykket mere kompliceret end som så.

- Udfordringen er, at du ikke kender de andre svenske aftaler med spillerne, siger Peter Møller til Ekstra Bladet og forklarer, at DBU eksempelvis udbetaler såkaldte stipendier for cirka 1,8 millioner kroner årligt.

- Det gør svenskerne mig bekendt ikke, siger Peter Møller om den del af landsholdsaftalen, som forpligter DBU til at uddele en række stipendier til danske spillere, som udbetales som en månedlig gage på op til 6000 kroner.

Desuden får spillerne 25 procent af indtægterne fra partnerskaber med eksempelvis Marabou, Danske Spil og Forenet Kredit. Partnerne udbetaler også en kvalifikationsbonus til slutrunder, og den får spillerne halvdelen af, fortæller fodbolddirektøren.

- Det er tal, som det svenske forbund mig bekendt ikke har. Så det er svært at sammenligne en til en.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Møller i selskab med landsholdsspiller Rikke Sevecke og landstræner Lars Søndergaard til udtagelsen af EM-truppen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Milevidt fra herrerne

Skulle Pernille Harder & co. gøre herrerne kunsten efter fra sidste sommers EM-togt og nå semifinalen vanker der godt og vel 110.000 kroner til hver – til sammenligning modtog Simon Kjær, Kasper Schmeichel og alle de andre hver 1.761.077 kroner.

En sejr i henholdsvis semifinale og finale vil føje 44.500 kroner og 111.000 kroner til kvindernes bonus, så de maksimalt kan hive cirka 265.500 kroner ind på kontoen ved en EM-triumf.

Ikke 100 procent tilfreds

Bonusordningen er en del af kvindelandsholdsaftalen mellem Spillerforeningen og DBU, som blev indgået i 2017 efter en voldsom konflikt, der indirekte kostede Danmark kvalifikation til VM 2019, fordi man ikke stillede op til en kvalifikationskamp mod Sverige.

Aftalen blev forlænget i 2020, så den nu gælder frem til 2025, men selvom anfører Pernille Harder dengang var tilfreds med forlængelsen, så er der stadig plads til forbedring.

- Jeg er glad for det fundament, vi har lagt med aftalen, men der er ingen tvivl om, at det, vi stræber efter, jo er ligestilling, og der er vi jo ikke. Så på den måde er jeg ikke helt 100 procent tilfreds.

- Selvfølgelig synes jeg da, at vi skal have bedre slutrundebonusser, som svenskerne også har fået, men det er jo noget, vi arbejder på, siger hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En masse øjne er rettet mod Pernille Harder ved EM i England. Foto: Lars Poulsen

Åbner døren på klem

Selvom aftalen på papiret gælder til 2025, åbner Peter Møller en dør på klem for, at der kan pilles ved bonusserne inden VM i Australien og New Zealand næste efterår.

En slutrunde, som Danmark er klar til.

- Der er ikke noget til hinder for, at vi kan åbne aftalen, før den udløber i 2025. Det kan vi sagtens, hvis vi kan finde en aftale.

- Jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis vi kunne ramme en bonus, når både kvinder og herrer tager af sted, som er nogenlunde den samme. Det er ikke kun mig, der skal bestemme det. Der er to landshold om det, og der er nogle, der skal forhandle på den anden side, men vi er da klar til at kigge på det, hvis spillerne er interesserede i at åbne aftalen, siger han.

Den udfordring tager Pernille Harder gerne op.

- Helt sikkert. Hvis Peter Møller åbner lidt op for den, så er der ingen tvivl om det. Det er jo noget, som forbundet gerne vil. Vi vil gerne være dem, der går forrest, og der må vi sige, at på det parameter er vi jo ikke dem, der går forrest lige nu. Der er mange andre lande, der har mere ligestillede aftaler, siger hun.

Men en ting er bonus, noget andet er de samlede udgifter, slår Peter Møller fast.

- Jeg ved, at i forhold til de lande, vi sammenligner os med - og det er top 20 i verden - der bruger vi flere penge end de andre, i forhold til hvad vi har til rådighed, siger han.

Tjener formentlig ingen penge på EM



Peter Møller var på plads til Danmarks sidste testkamp før EM. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Den helt indlysende årsag, til at herrerne kan fylde så meget mere i lommerne efter en slutrunde end kvinderne, er naturligvis, at pengene i herrefodbold er langt større - og dermed fik DBU også langt større beløb sat ind på unionskontoen ved sidste års slutrunde end i år.

Også selvom UEFA i år har fordoblet beløbet, som udbetales til de deltagende lande i forhold til seneste EM for fem år siden.

Artiklen fortsætter under boksen ...

I alt udbetales der 119 millioner kroner i præmiepenge til kvindernes EM denne sommer, mens der sidste år var små 2,8 milliarder kroner i puljen til herrernes EM.

Det betyder groft sagt, at Danmark skal langt ved EM, hvis ikke DBU skal tabe penge denne sommer.

- De indtægter, vi får for at deltage, opvejer jo ikke de udgifter, vi har. Som tingene er lige nu, så skal vi videre fra den turnering, og vi skal også et godt stykke videre, for at DBU begynder at tjene penge, fortæller Peter Møller.

- Og det vil være fantastisk, for så kan vi bruge pengene til at udvikle både kvindeholdet og dansk fodbold.

Han ser gerne, at UEFA og FIFA får endnu rundere hænder.

- Jeg håber, at UEFA og FIFA vil sætte deres bonus op, som de har gjort til denne slutrunde. Så er det lidt lettere at gøre det til en god forretning, hvis man skal se det på den måde.

