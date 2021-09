Haaland er få centimeter fra matchvinderrolle mod Holland

Erling Haaland er Norges største fodboldstjerne, og onsdag aften viste han hvorfor.

Med sit mål til 1-0 bragte han nordmændene i front i VM-kvalifikationskampen mod Holland, og efter en hollandsk udligning kunne han være blevet matchvinder.

Men stolpen stod i vejen for Haaland og Norge, som på hjemmebane fik 1-1 mod Holland, der for første gang havde Louis van Gaal på trænerbænken efter hans genansættelse.

Begge landshold har efter fire kampe skrabet syv point sammen i gruppen, som føres af Tyrkiet. Tyrkerne har efter onsdagens 2-2-resultat mod Montenegro hentet otte point, mens også Montenegro har syv.

Norges fodboldlandshold mindede før onsdagens kamp omverdenen om, hvad der er på højkant i VM-kvalifikationen.

Spillerne stillede sig op med et stort hvidt banner, hvor der stod 'Fair play for migrant workers - human rights on and off the pitch' (retfærdighed for migrantarbejdere - menneskerettigheder på og uden for banen).

Nordmændene gik også forrest i protesterne over, at næste års VM-slutrunde er placeret i Qatar, da de i foråret tog hul på VM-kvalifikationen.

Siden fulgte flere andre landshold, heriblandt Danmarks, trop med forskellig kritik af Qatar.

På banen var det ikke overraskende Borussia Dortmund-stjernen Haaland, der viste vejen onsdag aften.

Efter 20 minutter fastholdt Norge trykket efter et hjørnespark, og Haaland opsnappede bolden i feltet, før han bugserede bolden fladt forbi målmand Justin Bijlow.

Ajax-spilleren Davy Klaassen afsluttede et tålmodigt angreb og udlignede med otte minutter tilbage af første halvleg.

Fra bænken kunne landstræner Ståle Solbakken konstatere, at hollænderne havde bolden mest og afsluttede flest gange.

Men sejren kunne sagtens være gået til nordmændene. 64 minutter inde i kampen bragte Erling Haaland sig fri med en kropsfinte, før han bragede bolden på indersiden af stolpen.

Haalands stolpeskud var anden halvlegs bedste forsøg, men med lidt mere skarphed kunne EM-profilen Denzel Dumfries også have afgjort opgøret i tillægstiden i Hollands favør.

1-1 blev det også i opgøret mellem Frankrig og Bosnien-Hercegovina efter mål af Edin Dzeko og Antoine Griezmann.

Frankrig afsluttede kampen med ti mand på banen, efter at Sevilla-spilleren Jules Kounde blev udvist for en hensynsløs tackling tæt ved et af hjørneflagene.

Frankrig og Bosnien-Hercegovina har henholdsvis otte og to point efter fire og tre kampe i kvalifikationen.