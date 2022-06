Haaland: Han kaldte mig en luder

Erling Haaland fortæller om det beskidte sprog, der finder sted i nærkampene under en landskamp

Norge vandt søndag aften 2-0 over Sverige, og stjernen over dem alle, Erling Haaland, scorede begge mål.

Efter kampen var han i godt humør og kunne med overskud i stemmen fortælle de tilstedeværende journalister, hvad man må leve med undervejs, når modstanderen (i dette tilfælde Alexander Milosevic, red.) forsøger at hyle én ud af det.

- Han kaldte mig en luder. Det kan jeg roligt sige, jeg ikke er, kom det fra Haaland med et grin til norske TV 2.

- Derudover sagde han, at han ville brække mine fødder, og et halvt minut senere scorede jeg, så det var fint, sagde han.

Haaland fejrede sit andet mål ved at optræde hånende foran netop Milosevic. Eller det var hvad svenske Aftonbladet syntes, han gjorde.

Landstræner Ståle Solbakken trak på skuldrene af det, da han efterfølgende blev spurgt til det på pressemødet.

- Det er sådan noget, der sker i kampens hede. Det må Erling leve med. Jeg tror, han må regne med, at modspillerne vil prøve at ramme ham på både fysik og psyke.

Svenske Milosevic afviste pure at have talt sådan til sin modstander.

- Det ville jeg ikke have sagt, kom det kortfattet fra den tidligere Vejle-spiller.

Sejren betyder for Norge, at de topper gruppen med maksimum point efter to kampe foran Serbien og Sverige med tre, mens Slovenien fortsat er uden point.

