Haaland og Norge knækker Letland og stryger til tops

Ståle Solbakkens norske landshold topper, i hvert fald i nogle timer, VM-kvalifikationsgruppe G.

Erling Haaland og Mohamed Elyounoussi stod for målene i sejren på 2-0 ude over Letland, som sendte Norge op på ti point efter fem kampe i kvalifikationen.

Senere lørdag aften spilles dog to andre kampe i gruppen, som meget vel kan rykke Norge lidt ned i tabellen igen. Både Tyrkiet og Holland kan rykke forbi nordmændene i gruppen.

De norske gæster var dominerende fra start og havde markant overvægt i boldbesiddelse.

Det var ikke, fordi Ståle Solbakkens udvalgte vadede i chancer, men omvendt var André Hansen i målet også tæt på arbejdsløs indtil tillægstiden af første halvleg, hvor Letland havde et farligt frisparksforsøg.

Efter små 20 minutters spil fik nordmændene udbytte af overtaget, da Kristian Thorstvedt blev nedlagt i feltet. Straffespark til Norge, som Dortmund-angriberen Erling Haaland sikkert omsatte.

Der var også et par chancer for at øge føringen inden pausen, men det blev ikke til noget.

Letland var et niveau under gæsterne i alle 90 minutter, men med 1-0 var opgøret stadig åbent.

Norge søgte det mål, som måske kunne lukke kampen, og det kom knap midtvejs i anden halvleg.

Mohamed Elyounoussi kom fri i feltet efter godt norsk spil og sparkede flot bolden ind i det lange hjørne.

Det var langt tættere på 3-0 end 2-1 i resten af kampen, og derfor endte det med tre helt fortjente point til Norges kvalifikationskonto.