Haaland om holdkammerat: Han filmede

Erling Haaland mener, at landsholdskammeraten Morten Thorsby fik Norges straffespark på 'italiensk vis' i 2-1-sejren over Sverige i Nations League søndag aften.

Det siger stjerneangriberen til norsk TV 2.

I interviewet bliver Haaland spurgt om måden, hvorpå Thorsby blev tilkendt straffesparket.

- Det så lidt halvfilmet ud, siger han, før han får lov at se situationen igen på en tv-skærm.

- På italiensk vis, kan man vist roligt sige. Det ser ud til, at han filmer, ja.

De to mandskaber havde hver deres halvleg i Stockholm, og det var Norge, der var klart bedst i første halvleg.

Her ses Morten Thorsby (til højre) under søndagens kamp sammen med den svenske forsvarer Emil Krafth. Foto: Christine Olsson/Ritzau Scanpix

Efter cirka 20 minutter driblede Morten Thorsby ind i feltet og blev nedlagt. Det var ikke verdens største straffespark, men selv efter et VAR-tjek holdt dommeren fast.

Erling Haaland gik til bolden og smadrede den i netmaskerne.

Morten Thorsby selv afviser, at han filmede.

- Det gjorde jeg ikke. Jeg kom indenom, og han var på den forkerte side. Så strakte han foden ud og rørte mig. Jeg mærkede tydeligt, at jeg kom ud af balance og faldt, siger Thorsby.

Han medgiver, at der ikke var tale om et klokkeklart straffespark, men mener, at det var en 50-50-situation.

Erling Haaland scorede også Norges andet mål, og han har nu scoret 18 mål i 19 landskampe.

- Du kan se efter kampen, hvilken lettelse det er, og hvor fedt det er, når jeg scorer. Det er en fantastisk følelse. Det er vigtig for mig at levere på landsholdet, fordi der er mange forventninger. Og det fortjener det norske folk, siger Haaland.

Norge møder på torsdag Slovenien på hjemmebane.

