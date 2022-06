Haaland sænker Sverige

Klasse fornægter sig ikke.

Erling Haaland er i øjeblikket en af de skarpeste fodboldangribere i verden, og det satte han streg under søndag aften.

Med to kasser sørgede det 21-årige målmonster for, at Norge nedlagde Sverige med 2-1 på Friends Arena i Stockholm.

Erling Haaland, der med al sandsynlighed spiller for Manchester City i næste sæson, har nu scoret 18 mål i 19 landskampe for Norge.

Sejren er betyder, at nordmændene med seks point lægger sig i spidsen af deres gruppe på næsthøjeste Nations League-niveau. Serbien og Sverige følger efter med tre point hver, mens Slovenien er sidst uden point.

De to mandskaber havde hver deres halvleg i Stockholm, og det var Norge, der var klart bedst før pausen.

Landstræner Ståle Solbakken havde sat gæsternes presspil rigtig godt op, og spillerne udførte det i rigtig fin stil.

Nordmændene var aggressive, når de tabte bolden, og svenskerne fik aldrig ro til at spille bolden rundt, som de gerne ville.

Når de endelig kom langt frem på den norske banehalvdel, blev boldomgangen febrilsk, og chancerne blev aldrig rigtig store.

Norge slog kapital af overtaget efter 18 minutter. Morten Thorsby driblede ind i feltet og blev nedlagt. Det var ikke verdens største straffespark, men selv efter et VAR-tjek holdt dommeren fast.

Erling Haaland gik til bolden og smadrede den i netmaskerne.

På den anden side af pausen var rollerne vendt rundt. Sverige kom ud med en helt anden energi, og Norge kiksede nogle afgørende aktioner i erobringsspillet.

Efter 52 minutter strøg Ludwig Augustinsson til baglinjen, hvorfra han lagde bolden hårdt og fladt på tværs af feltet. Ved modsatte stolpe fik Emil Krafth en rigtig stor mulighed, men afslutningen blev blokeret til hjørnespark.

Norge stod pænt imod svenskernes pres, og så slog Erling Haaland til igen, da Joakim Nilsson lavede en kæmpe defensiv fejl.

Fra en fri position i højre side af feltet klappede han resolut bolden i nettet, og kort efter var det kun en god redning fra Robin Olsen, der holdt Haaland fra hattrick.

Sverige pressede fortsat på og pyntede på resultatet i overtiden, da Manchester United-talentet Anthony Elanga krøllede kuglen i kassen fra distancen.

På Nations Leagues højeste niveau scorede Cristiano Ronaldo to mål, da Portugal slog Schweiz 4-0. Tjekkiet og Spanien spillede 2-2.