Haaland sørger for en god norsk start på Nations League

Erling Haaland fortsatte torsdag med at lægge på sit imponerende målsnit for Norges landshold.

Fodboldstjernen, der ser ud til at være på vej til at skifte fra Borussia Dortmund til Manchester City, scorede nordmændenes enlige mål i 1-0-sejren over Serbien på udebane.

De tre point sikrede Norge en god start på Nations League-gruppen, hvor også naboerne fra Sverige og Slovenien befinder sig.

Opgøret mellem de to sidstnævnte endte med en sejr på 2-0 i svensk favør.

Før torsdagens udekamp i Beograd havde Haaland scoret 15 mål i 17 landskampe, og han føjede endnu et til samlingen efter 26 minutter.

Feyenoord-talentet Marcus Pedersen gjorde det meste af arbejdet fra højrekanten, og inde foran mål skulle Haaland blot sætte foden på det perfekte indlæg.

Norge var under stort pres fra værterne, men formåede at hive sejren hjem på Røde Stjernes normale hjemmebane.

Ude mod Slovenien bragte Sverige sig foran på et straffesparksmål af Leipzigs Emil Forsberg med fem minutter til pause.

Føringen holdt hele vejen til slutminutterne, hvor midtbanespilleren Dejan Kulusevski lukkede kampen med et flot solomål.

Både Sverige og Norge tager dermed tre point med fra første spillerunde og lægger sig i spidsen af gruppen.

Nations League blev indført i 2018 som erstatning for de mange testkampe, landsholdene spillede førhen.

Ud over at blive matchet med hold på ens eget niveau kan turneringen være endnu en livline til EM i 2024.

Norge og Sverige er placeret på næsthøjeste niveau. Vinder et af holdene gruppen, rykker det op i det fineste selskab, hvor Danmark befinder sig.