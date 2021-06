Håndsrækning til Danmark: Finland får kniven

Roberto Martinez lover hjælp til Danmark, for han vil spille med alle de store stjerner, så de kan komme godt ind i turneringen

Danmark har brug for hjælp i sidste runde, hvis drømmen om andenpladsen i gruppen skal realiseres.

Kasper Hjulmands tropper skal vinde over Rusland, og så må Finland ikke få point mod Belgien.

Men det bliver også svært for vores skandinaviske brødre, for belgiernes landstræner, Roberto Martinez, varsler, at de kommer med hele kavalariet i form af de luksuriøse indskiftere, som de bragte på banen. Matchvinder Kevin de Bruyne, Axel Witzel og Eden Hazard kommer alle i kamp, formentlig fra start, i den sidste gruppekamp.

- Det vigtigste er at få alle spillere i gang med at konkurrere i denne turnering, sagde han på pressekonferencen.

Foto: Lars Poulsen

Er Witzel, Eden Hazard og de Bruyne klar til at starte?

- Ja, de er klar til at starte, og nu skal vi se, om de kan holde 90 minutter. Det må vi teste mod Finland.

- Det er nok det vigtigste ved dagens kamp. Indskiftningerne var så gode, og de har ikke haft nogen reaktioner efter at have spillet.

- De prøvede sig af i en rigtig kamp med høj intensitet.

Særligt Kevin de Bruyne, der ikke har spillet siden Champions League-finalen så skarp ud.

- Det er meget at forlange af ham, da han bliver skiftet ind i anden halvleg. Ingen kan tvivle på hans niveau, men det var imponerende i dag.

