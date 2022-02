Håner legenden: Han var en idiot

Romário var en etableret stjerne, da Ronaldo i slutningen af halvfemserne fik sit store gennembrud, og den tidligere Real Madrid- og Inter-stjerne har nu afsløret, at han har lidt blandede følelser om sin tidligere holdkammerat.

Således har Ronaldo nu afsløret, at Romário til tider havde en lidt træls attitude overfor sine yngre holdkammerater. 'Romario var en idiot', lyder det således, ifølge Mundo Deportivo, fra Ronaldo i et interview på Twitch-kanalen Bobo TV.

- Jeg lærte meget af Romário og Bebeto. De var inspirationskilder for mig, selvom Romário var et fjols. Han tvang unge spillere til at rengøre hans sko eller hente kaffe til ham, lyder det således fra Ronaldo, der som 17-årig var med til VM i 1994 uden at få spilletid.

Romário havde også nogle udspekulerede metoder til at fastholde sin plads på det brasilianske landshold, lyder det fra Ronaldo.

- Under en træningssession, da vi forberedte os til Copa América, sagde Romário pludselig til mig: 'Gør dig klar, vi skal ud i aften'. Jeg havde en stige, der gik op langs muren til mit hotelværelse, og der holdt en taxa og ventede, da jeg kom ud. Vi kom tilbage til hotellet klokken fem om morgenen. Jeg var fuldstændigt udmattet til træningen næste dag. Romário havde gjort det med vilje, for at gøre mig træt, så han kunne tage min startplads, lyder det således fra Ronaldo.

Ronaldo vandt Ballon d'Or i 1997, og endte da også med at starte inde i alle kampe under Copa América-turneringen, som Brasilien vandt.

