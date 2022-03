Håner stormagt efter fiasko

Italienerne er stadig ved at komme sig over torsdagens fiasko mod Nordmakedonien, som kostede VM-deltagelsen for anden slutrunde i træk.

Det fodboldgale folk skal dog ikke forvente at få hjælp til at bearbejde sorgen fra naboerne mod nord. Schweiz' fans havde således forberedt lidt salt til det åbne italienske sår, da de lørdag aften var på besøg på Wembley for at spille testkamp mod England.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Udefansene viste flere gange et banner, som forestillede Googles søgemaskine med teksten 'Italy World Cup Qatar 2022'. Men som mange af os har oplevet, så kommer Google gerne med et bedre forslag, hvis man har lavet en forkert søgning.

Og det gjorde schweizerne også.

'Mente du Schweiz', havde fansene således tilføjet forneden på banneret.

Schweiz spiller da også en hovedrolle i Italiens deroute.

De snuppede således førstepladsen i Gruppe C og henviste italienerne til den giftige playoff-runde, hvor en hjemmekamp mod Nordmakedonien altså blev for stor en mundfuld. I stedet skal nordmakedonerne nu kæmpe med Portugal om en VM-billet i playoff-finalen.

Trods højt humør lykkedes det ikke de medrejsende fans at hjælpe Schweiz til sejr. England vandt kampen 2-1 på mål af Luke Shaw og Harry Kane, efter Breel Embolo havde bragt udeholdet foran.

