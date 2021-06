Hånet af dansker: 'Det burde han vide'

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)

Den hollandske landstræner, Frank de Boer, er blevet kritiseret for den måde, han valgte at offentliggøre udtagelsen af den hollandske EM-trup på.

På pressekonferencen i forbindelse med offentliggørelsen af truppen fortalte han, at han havde ringet til de spillere, der havde været tæt på, men ikke var blevet udtaget.

Det viste sig ikke at være helt sandt.

For eksempel måtte Mainz-spilleren Jeremiah St. Juste høre fra en journalist, at han ikke var udtaget, mens Aston Villas Anwar El Ghazi fik beskeden over sms, mens han var med i tv-programmet Shirtje Ruilen, der bedst oversættes til 'trøjebyt'.

'Du kan da i det mindste give et kald'

- Ved han overhovedet, hvor vigtigt et europamesterskab er for en spiller? Det burde han vide som tidligere spiller. Og hvordan får du så lige beskeden om, at du ikke skal med? Via sms. Det er uheldigt, at det lige kom midt i interviewet, men du kan i det mindste give et kald.

- Hvis de taber den første kamp, så vil det her gnave endnu mere, understreger den tidligere danske landsholdsspiller Kenneth Perez i programmet Voetbalpraat på hollandske ESPN.

Han gør sig som ekspert for tv-stationen og er ikke bleg for at komme med sine uforbeholdne meninger. Se bare her: 'Det er næsten latterligt'

Perez som målscorer mod Schalke i UEFA Cup'en i 2008 for Twente. Foto: Michael Kooren/Reuters/Ritzau Scanpix

På det omtalte pressemøde forsvarede Frank de Boer også udtagelsen af Manchester United-spilleren Donny Van de Beek ved at understrege, at midtbanespilleren havde spillet ikke mindre end 4000 minutter denne sæson.

Det var heller ikke helt rigtigt, og den hollandske landstræner måtte efterfølgende trække i land og forklare, at han havde kigget i den forkerte kolonne.

- Han kiggede i den forkerte kolonne ... Hvis han havde tænkt sig en lille smule om, så kunne han have regnet ud, at det ikke var tilfældet. Det er bare dumt.

'Det er pinligt, PINLIGT!'

Ifølge Perez er der kun én måde at få alt det her ud af verden på. Gør det godt ved EM.

- Så hører han ikke om det mere. Men det er sløset. Alt hvad han gør som den ansvarlige, det ser spillerne, og det tager de med. Han har kvaliteterne, og hans fodboldviden er stor. Men det her var virkelig slemt, lød det fra Kenneth Perez, der også nåede at lange ud efter PR-afdelingen i det hollandske fodboldforbund:

- Hvad med den PR-afdeling? Det var pinligt, PINLIGT! Jeg kan forstå, at de ser andre klubber med lækre videoer og tænker: det vil vi også. Men så gør det ordentligt. Det her er en EM-udvælgelse. Ikke et underholdningsprogram. Giv dog spillerne ordentlig besked, lyder svadaen fra Perez.

Landsholdsudtagelsen er langt fra det eneste problem, der har ramt den hollandske EM-optakt. Truppen er ramt af coronasmitte, og en af landsholdets spillere har også været kritiseret for sin kommentar om vaccinen.

46-årige Kenneth Perez indstillede karrieren i 2010 efter at have repræsenteret MVV Maastricht, AZ, Ajax, PSV, Ajax igen, og endelig Twente over en 13-årig periode.

--------- SPLIT ELEMENT ---------