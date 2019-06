Hånet af danskerne: - Vi fik vist dem

Flere spillere på det irske landshold følte sig nedgjort af danske kommentarer forud for fredagens 1-1-kamp i EM-kvalifikationen.

Kantspilleren James McClean fortæller, at kritik af den irske spillestil gjorde ham ekstra motiveret til kampen i Parken.

- Deres spillere talte ikke rosende om os før kampen. Så vi ville vise dem, at vi kunne noget, siger McClean ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det var femte gang på mindre end to år, at Danmark og Irland mødte hinanden. Bortset fra en dansk 5-1-sejr i Dublin i november 2017 er de øvrige dueller endt uafgjort.

- Det er ikke behageligt, når andre professionelle kritiserer dig.

- Fair nok - de slog os 5-1, men de andre fire kampe, vi har spillet mod dem på det seneste, er endt uafgjort. De er ikke så meget bedre end os, er de? spørger McClean.

Fotos: LEE SMITH/Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Allerede før kampen undrede de danske spillere sig over påstanden om, at de skulle have kritiseret irerne. Så hvad der helt nøjagtigt har antændt irerne, står hen i det uvisse.

Forsvarsspilleren Séamus Coleman fortæller, at han et sted havde læst en dansk forudsigelse om, at irerne ville stille sig langt tilbage på banen i Parken og satse på, at Shane Duffy kunne score på en dødboldsituation.

Og det var netop, hvad der skete. Efter at Pierre-Emile Højbjerg havde bragt de danske værter foran med et kvarter tilbage af kampen, så udlignede Duffy lidt senere på et hovedstød i forbindelse med et frispark.

- Jeg havde læst et sted, at de talte om, at det var den eneste chance, vi ville have for at score mål. Så de gjorde ikke deres arbejde godt nok, siger Séamus Coleman til RTÉ.

Han slår samtidig fast, at danske kommentarer frem mod kampen fik "blodet til at koge" i ham.

Danmark står noteret for to point efter to kvalifikationskampe, mens irerne har syv point for tre kampe i toppen af gruppen.

På mandag møder Danmark på hjemmebane Georgien.

