Hård EM-kritik: Kedeligt og unfair

Det skulle have været den helt store folkefest i hele Europa, men ved at forsøge at sprede stemningen ud over hele kontinentet, har man fjernet den koncentrerede stemning, mener Kenneth Perez, tidligere dansk landssholdspiller og nu boende i Holland, som ligesom Danmark også har været vært for gruppekampe.

- Jeg er sgu ikke vild med det. Jeg synes heller ikke, det lever - heller ikke her i Holland. Holland har jo været værter, men der har ikke rigtig været nogen, der har været interesseret i det. Det er ikke godt, siger han til Ekstra Bladet og giver selvfølgelig også corona en del af skylden for den manglende stemning.

Det forventes først, at der vil komme mange danskere i løbet af fredag, og langt de fleste forventes først at komme på kampdagen. EM-feberen er derfor meget begrænset i Amsterdam, hvor Ekstra Bladet har været til stede siden onsdag.

Som spiller slog Perez sit navn fast i Holland. Foto: Lars Poulsen

Omvendt har den døde atmosfære i Holland givet Danmark positiv opmærksomhed, for der har stemningen løftet sig de sidste kampe.

- Folk har været meget imponerede over de danske tilskuere, og jeg fik gåsehud af at høre dem synge 'Vi er røde, vi er hvide'. Jeg er ellers ikke til den slags normalt, for jeg oplever det lidt på afstand, men jeg føler mig virkelig knyttet til og stolt af det danske landshold. Det er næsten som et nyt VM '86-hold, siger den tidligere Ajax-spiller.

I dag arbejder den tidligere spiller som fodbold ekspert på hollandsk tv. Privatfoto

Unfair

Turneringsformen lider også under spredningen af værtslandene, mener Perez.

- Jeg synes, det her EM er en smule unfair, at Danmark og Holland eksempelvis spiller tre gange på hjemmebane. Der er jo stor forskel på, om du skal spille den sidste kamp i Rusland eller i Danmark. Den fordel har der været for værtslandene. Italiens modstandere skulle til Baku, mens de kunne blive i deres egen lejr. Helt unfair på et eller anden plan.

Danmark spiller lørdag den første af 1/8-finalerne, når holdet går op mod Wales på Johan Cruijff Arena i Amsterdam.