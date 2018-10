Hård kritik af landsholdet: - Ikke godt nok

Fredag skulle det danske kvindelandshold forsøge at få revanche efter de sidste års finale ved EM, som de tabte til Holland.

Det fik de imidlertid ikke, og Holland slog endnu en gang de danske piger.

Kampen endte 2-0, og det bliver derfor en svær returkamp, når de mødes igen på tirsdag i Viborg.

DR-journalist Arnela Muminovic, der har kommenteret kvindelandsholdet flere gange, er slet ikke imponeret over danskernes spil i øjeblikket.

- Det har været lidt kendetegnet i forhold til de sidste mange kampe, som landsholdet har spillet, at det ikke har været sammenhængene og dynamisk nok.

- Jeg synes ikke, det har været godt nok, i forhold til hvad vi så ved EM sidste år, siger hun til Ekstra Bladet.

Det afhænger ifølge Muminovic meget af, at de individuelle profiler på holdet ikke leverer, når det gælder.

- Det er en fantastisk modstander, de møder, og når de største profiler så ikke slår til, hverken individuelt eller kollektivt, så er det svært at skabe et godt resultat på udebane mod Holland.

- Der er flere kampe i træk nu, hvor det har været under niveau. Især for Pernille Harder, som kæmper godt, men man kan sagtens se, at hun er frustreret, når det ikke fungerer for hverken hende eller holdet, siger hun.

Lars Søndergaard har endnu ikke fundet sin helt rigtige trup, og han laver hele tiden små ændringer, for at finde det, der fungerer.

Det skal han dog finde meget snart, hvis der skal være nogen som helst chance for avancement på tirsdag, mener Muminovic.

- Der har været meget snak om den her centrale midtbane. Der var igen nye spillere derinde i en ny konstellation med Sofie Junge, som nærmest ikke har været med i Lars Søndergaards periode, og nu starter hun inde og kommer nok også til at gøre det i den næste kamp.

- Det tager selvfølgelig noget tid at finde ud af det, men i forhold til VM så har han og holdet desværre ikke meget tid. Det skal fungere, og det skal det gøre på tirsdag, siger hun.

Ifølge Arnela Muminovic er Holland klare favoritter til at gå videre på tirsdag, og de danske kvinder skal derfor håber på et mindre mirakel, hvis de skal tage VM-billetten for næsen af dem.

- Der skal godt nok noget af en pragtpræstation til, før Danmark kan komme ud af den her.

- Et tidligt mål til Danmark ville gøre underværker, fordi så vil man få den tro og motivation til det. Men kommer der et mål fra Holland, jamen så er den færdig, siger hun.

Returkampen bliver spillet i Viborg tirsdag 9. oktober med kampstart klokken 18.

