Hård kritik af Tyskland: 'De kalder bare på deres mor'

Når det for alvor bliver hårdt, så er de tyske landsholdsspillere en flok tøsedrenge.

Nogenlunde så tydeligt, formulerer Mehmet Scholl sig i sin klumme hos Bild Zeitung tirsdag aften.

- Der findes mange veltrænede spillere, som byder sig til i toppen, men når det bliver svært, er de ikke gode nok. Så kalder de på deres mor, skriver han, så det er til at forstå.

Scholl, der selv var med, da Tyskland slog England samme sted for 25 år siden i EM-semifinalen, smider uden at kny ansvaret over på den afgående cheftræner, Joachim Löw.

- Alt er okay. Vi kan bare takke Jogi Löw, skriver han bidende sarkastisk.

Michael Ballack, der tilhører en tysk generation, der aldrig nåede at vinde en stor titel med landsholdet, er også kritisk – om end han lige gearer lidt ned i forhold til Scholl:

- Tyskland var uden power i kampen. Det var tydeligt, at vi manglede løsninger i 1. halvleg. Det var en velfortjent engelsk sejr. Tillykke, skriver han på UEFA’s hjemmeside.

Og så tilbage til Scholl, de også lige vil puste til rivaliseringen med briterne.

- Der kommer til at være en hype i England, hvor alle siger til hinanden, at de er Europas bedste. Men de spillede ikke som turneringsfavorit i dag, kommer det.

England spiller kvartfinale lørdag kl. 21 mod vinderen af opgøret mellem Ukraine og Sverige, der i skrivende stund endnu ikke er fundet.

Her kan du læse, hvor meget de danske landsholdsstjerner tjener

Dansk ekspert er ude med hård EM-kritik - læs mere her