Hård kritik: Danmark spiller ekstremt kedeligt

Det danske landshold er nok et af verdens sværeste hold at slå, men det er ikke på grund af boldkunst og lutter kreativitet.

Den stærke defensiv stil er blevet bemærket vidt og bredt, men får også hård kritik med på vejen - senest af den den tidligere danske landsholdsspiller Lars Lunde, der agerer gæstekommentator for schweiziske Blick.

Den tidligere Brøndby- og Bayern München-spiller spillede gennem mange år i det bjergrige land, og har - på nær et kortvarigt ophold i München - boet der siden 1984.

Han sammenligner Åge Hareides tropper med det svenske hold, som Schweiz tabte 1-0 til ved VM i Rusland, og giver ikke det danske spil mange skønhedspriser.

- Tidligere omtalte man danskerne som Nordens brasilianere. det var dengang Michael Laudrup satte to-tre mand og afgjorde det selv. Disse tider er forbi. Vi er nu også et kompakt skandinavisk mandskab, skriver han i sin kommentar.

- Det kan komme til at ligne Schweiz' kamp mod Sverige i VM-1/8-finalen. Danmarks spil ligner meget Sveriges. Og det er ekstremt kedeligt for modstanderne.

Lars Lunde nåede at spille finale i mesterholdenes turnering, da Bayern blev slået af Porto tilbage i 1987. Foto: IMAGO/ All Over Press

Dog ser han en række fordele for danskerne i holdets første opgør af EM-kvalifikationen.

Han regner med, at schweizerne undervurderer holdet efter 2-2-kampen mod Kosovo, mens de selv vil overvurdere egne evner som følge af 2-0-sejren over Georgien.

Derudover mangler værterne den vigtigste spiller, og det bliver et hårdt slag, vurderer Lunde.

- Schweiz skal gøre det uden den eneste spiller, der kan afgøre det på egen hånd, Xherdan Shaqiri.

55-årige Lars Lunde spillede i Schweiz for Young Boys, Aarau, FC Zug og Baden. Han blev i 1986 kåret som den bedste udenlandske spiller i ligaen og fik gennen karrieren tre kampe for det danske landshold.

Lars Lunde kørte ind i et tog med sin sponsorbil - efter en kamp for FC Aarau

I 1988 kom han ud for en voldsom ulykke, da hans bil kolliderede med et tog.

Han lå dernæst i koma i 13 dage, men kom tilbage til livet og også fodbolden.

Lunde sluttede profkarrieren i 1991.

