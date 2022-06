Hård Nadim-dom: - En købt plakatsøjle

- Point for at stå ved det, men det er eddermame en lortesag, lyder det fra kommunikationsekspert Anna Thygesen om Nadia Nadims første kommentarer om sit ambassadørskab i Qatar

Nadia Nadims problem er ikke sure, hvide journalister.

Nadia Nadims problem er, at hun har takket ja til et ambassadørskab for VM i Qatar.

Sådan lyder dommen fra kommunikationsekspert og direktør i pr-bureauet Wedo Communication Anna Thygesen efter Nadims første interview om sin rolle som Qatar-ambassadør.

- Hun har en dårlig case, og hendes største problem er ikke hvide, sure journalister, hendes største problem er de brune mænd, hun står side om side med i Qatar, slår Anna Thygesen fast.

Kritikken har haglet ned over Nadia Nadim, siden hun tidligere på året blev præsenteret som ambassadør for den forestående VM-slutrunde for herrer i Qatar, og den er ikke blevet mindre, efter at hun i landsholdslejren i går for første gang stillede sig til rådighed for pressens spørgsmål til hendes ambassadørskab.

Nadims fremmøde var en betingelse for, at hun overhovedet kunne blive udtaget som en del af Lars Søndergaards trup til sommerens EM-slutrunde for kvinder.

Og ud fra et kommunikationsmæssigt perspektiv klarede hun, ifølge Anna Thygensen, opgaven ganske godt.

Nadia Nadim fortæller om, hvordan hun kan gøre en forskel i Qatar.

- Kommunikationsmæssigt gør hun det fint. Hun står fast på det, hun mener: at der er lang vej, men at de har rykket sig.

- Nadim gør det, hun skal, og det synes jeg faktisk, at hun gør det godt, lyder det fra Thygesen.

- Hun er forberedt, hun virker overskudsagtig, hun slår lidt tilbage, men er ikke sur, og jeg tror også, hun har fået lidt hjælp, for hun har tidligere været mere hidsig, og der holder hun igen i går (mandag, red.).

Men her stopper roserne fra Anna Thygesen.

For når den 34-årige landsholdsspiller skal blive konkret omkring, hvilken forskel hun gør i Qatar, så halter det gevaldigt.

- Hvor er det, hun mener, hun gør nogen forskel? Det mangler hun nogle cases, og det er en stor svaghed, siger Thygesen.

- Når man er så forberedt, som hun bør være, kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er, fordi, at der ikke er nogen cases. Og hvis der var cases, havde Qatar i øvrigt også sørget for, at vi alle kendte til dem.

- Nadim er jo bare plakatsøjle for VM i Qatar.

Det koster dyrt på hendes brandværdi, at Nadia Nadim besluttede at blive Qatar-ambassadør, lyder dommen fra Thygesen. Foto: Lars Poulsen

Nadia Nadim kan med sin kommunikation ikke gøre noget ved, at der ingen cases er. Men at de ikke eksisterer, svækker både hendes brand og hendes kommunikation.

- Hvis jeg var hendes rådgiver, havde jeg sagt, hvad er det for en forskel, du gør? Hvad er det for en ændring, der er foregået dernede, som du kan pege på?

- Der synes jeg, den vakler, og det er jo også en svaghed ved kommunikationen, for så er det jo ligegyldigt, hvor god du er til at holde fast.

- Du fremgår jo stadig som, det, du er: en købt plakatsøjle for VM i Qatar, lyder dommen fra Thygesen.

Pissenederen og ærgerligt

Særligt ét svar fra Nadim har det seneste døgn vakt stor forargelse.

Da Ekstra Bladets udsendte spørger landsholdsspilleren, om det ikke rører hende, at tusindvis af migrantarbejdere er døde i Qatar, lyder det nemlig fra Nadim, at 'selvfølgelig er det pissenederen og ærgerligt'.

Et ordvalg, der ikke huer Anna Thygesen.

- Det er arrogant sagt. Det får hun ingen topkarakter for, men det er jo også lidt det, der er Nadims problem. Hun kommer til at virke som om, at hun ikke anerkender de problemer, der er, som om at 'det er det, der sker, når man skal afholde et VM'. Det er jo ikke rigtigt, og det bliver en falsk præmis.

- Og nederen for hvem? For Qatar, tænker jeg næsten, at hun tænker, når hun siger sådan, lyder det fra Thygesen, der dog samtidigt fremhæver, at landsholdsspilleren står i en klemme på et sådant spørgsmål.

Fra årets dansker til upopulær ambassadør. Nadia Nadim skiller vandene, som landstræner Lars Søndergaard i forbindelse med udtagelsen af hende til EM beskrev. Foto: Lars Poulsen

- Hvis hun siger, at ‘det er jo frygteligt og et dødsfald er et for meget’, så kan hun ikke være ambassadør. Det giver hende større problemer, hvis hun virkelig beklager.

- Men derfra til at bruge de ord, det er ikke smart. Hun kunne have sagt: 'Det er selvfølgeligt frygteligt.' Punktum.

- Synes du, at pressen går for hårdt til Nadim?

- Nej, sådan er det. Når det går godt, så elsker sportsfolk pressen, når det går skidt, så hader de dem. Det er ligesom med politikere.

At Nadim, da hun skrev under på et ambassadørskab for VM i Qatar, ville få spørgsmål til andet end sit fodboldspil, burde hun ifølge Anna Thygesen være klar over.

- Hvis du læser i kommunikationsbogen eller googler 'ambassadør, handler det om at promovere og stille sig op i pressen, og vil man ikke det, så skal man lade være med at være ambassadør.

- Men det ser ud, som om hun føler, at hun er blevet meget, meget skidt behandlet, lyder analysen fra Thygesen.

Og Thygesen havde nok heller ikke anbefalet Nadia Nadim at takke ja til at blive ambassadør for VM i Qatar.

- Som rådgiver vil jeg bare sige, at det der ambassadørskab for VM i Qatar, der håber jeg, du griner hele vejen til banken, for det er altså op ad bakke.

- Point for at stå ved det, men det er eddermame en lortesag.