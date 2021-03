Hård presbold: - Ligner EM-tilskuere i Parken

DBU ser lyst på chancerne for tilskuere til sommerens EM-kampe i Parken - men tilskuere er også et krav for at bevare værtskabet, forklarer UEFA

- Det ideelle er 12 byer, men hvis det ikke er muligt, fortsætter vi med 10 eller 11 byer. Det eneste, jeg kan garantere, er, at det er udelukket at afvikle kampe på et tomt stadion. Hver enkelt vært skal kunne garantere, at der kan være tilskuere til kampene.

UEFA-præsident Aleksander Ceferins ord tirsdag eftermiddag lignede umiddelbart lidt af en presbold mod sommerens EM-kampe i Parken i en tid, hvor der i Danmark ikke har været en eneste tilskuer til fodbold i 2021.

- Det ved jeg ikke, om det er. Vi arbejder for at få tilskuere til de fire kampe i København, og vi har en god og tæt dialog med myndighederne og håber at kunne melde tilbage til UEFA, at vi godt kan få tilskuere til kampene i København, siger DBU-direktør Jakob Jensen til Ekstra Bladet.

- Jeg har også noteret mig, at statsministeren forventer en nogenlunde normal sommer, og det er ikke normalt med tomme stadions.

Jakob Jensen er ikke den eneste, som gerne vil vide om der må komme tilskuere til sommer. Fansene er også blevet utålmodige, og i weekenden var der demonstration ved Parken.

Det er 7. april, at DBU skal melde til UEFA, hvor stor kapaciteten kommer til at være i Parken, og det er DBU-direktøren sikker på, at man sagtens kan.

Men hvor mange tilskuere håber I at lukke ind til Danmark-Finland 12. juni?

- Så mange som muligt, og som det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det tør jeg slet ikke sige noget om. Du kan se, at Superligaen har haft ordninger, hvor de måtte lukke 500 og 11.000 tilskuere ind, og hvor det ender henne, det afhænger af andet, end jeg kan bestemme over, men der er meget, der peger vores vej, siger Jensen.

Men der skal vel testes med tilskuere til Superliga-kampe, før I kan melde klar til UEFA, at I kan have tilskuere?

- Det kommer an på det setup, der er. De restriktioner, der har fulgt fodbolden, de har fulgt smittetallene, og lige nu er der ikke meget smitte.

- Vi kigger ind i en sommer, hvor vejret går den rigtige vej, hvor vaccineplanen kommer til gavn og et coronapas vil kunne hjælpe, og det vejer vi sammen, og så tyder meget på, at vi kan have tilskuere til sommer.

Alt tyder på danske EM-tilskuere i Parken. Fotos: Kenneth Meyer og Jens Dresling

Hvornår skal I senest have besked, hvis I skal garantere tilskuere?

- Vores dialog går på, at vi skal give en tilbagemelding senest 7. april, og derfor har vi brug for myndighedernes melding inden da, og vi har en dialog frem og tilbage, siger Jakob Jensen.

- Det tager jeg roligt. Vi mødes ofte med UEFA om EM, og de meldinger, de har givet, er, at de har store forhåbninger om tilskuere.

- Vi giver informationer begge veje, så deres melding om tilskuere overrasker mig bestemt ikke. Vi ønsker også at have tilskuere, så det kan blive en EM-fest, siger DBU-direktøren.

Danmark indleder EM 12. juni i Parken mod Finland, mens Belgien og Rusland er modstanderne 17. og 21. juni, og derudover spilles også en 1/8-finale i Parken.

