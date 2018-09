Hård vej til VM: Danmark kan få revanche for nederlag i EM-finalen

Det danske kvindelandshold i fodbold får en svær vej mod finalen i playoffturneringen om at komme med til VM i Frankrig næste år.

Fredagens lodtrækning i Nyon magede det således, at Danmark over to kampe skal møde Hollands regerende europamestre i semifinalen.

Holland, der får hjemmebane i den første kamp, vandt sidste år 4-2 over Danmark i EM-finalen i Enschede.

De to hold havde forinden mødt hinanden i gruppespillet, hvor Holland sejrede 1-0 i Rotterdam.

Dermed får de danske kvinder mulighed for en EM-revanche.

De to lande skulle i september sidste år have mødt hinanden i en testkamp i Horsens, men den aflyste Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det skyldtes, at DBU og spillerne lå i strid om en ny landsholdsaftale.

Denne strid førte senere sidste år til, at DBU også meldte afbud til VM-kvalifikationskampen i Sverige, og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tildelte senere Danmark et 0-3-nederlag på skrivebordet.

Danmark og Holland mødte hinanden i marts i år ved den kaotiske Algarve Cup. Her blev flere af slutkampene, herunder finalen mellem Holland og Sverige, aflyst på grund af vejrforholdene.

Ved den lejlighed vandt Holland 3-2 over Danmark i gruppespillet.

Seneste danske sejr over hollænderne kom tilbage i 2006, og siden har Holland syv gange i træk vundet over Danmark.

Den anden semifinale i playoffturneringen bliver et opgør mellem Belgien og Schweiz.

Holland og Schweiz var seedede, mens Danmark og Belgien var useedede i lodtrækningen.

Holdene spiller ude og hjemme mod hinanden i perioden 1. til 9. oktober.

Vinderne af de to semifinalekampe mødes i to playoffkampe om en billet til VM-slutrunden.

Disse kampe spilles i perioden 5. til 13. november.

De fire bedste gruppetoere fra de i alt syv europæiske VM-kvalifikationsgrupper er med i playoffturneringen.

Danmark sluttede som nummer to i kvalifikationsgruppe 4 efter Sverige, der kvalificerede sig direkte til VM.

Danmark, der fik 16 point for 8 kampe, kunne have sikret en plads ved VM med en sejr over svenskerne i den sidste gruppekamp.

Sverige vandt imidlertid kampen i Viborg med 1-0, men Danmark fik sammen med tre andre gruppetoere altså en ekstra chance.

VM i Frankrig spilles fra 7. juni til 7. juli næste år.

