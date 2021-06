Hårdt ramt: Svært at undvære familien

Martin Braithwaite har stået overfor journalister utallige gange i løbet af sin efterhånden lange karriere.

Presseseancerne er en del af hverdagen som professionel fodboldspiller, men mandag var intet som normalt, da Barcelona-spilleren sammen med Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg stod foran snurrende kameraer og mikrofoner for første gang siden lørdagens hæslige oplevelse i Parken.

Her så de en mangeårig ven og holdkammerat dø og blive hjulpet tilbage til livet, da Christian Eriksen fik hjertestop og blev genoplivet på banen i VM-premieren mod Finland.

Så følelserne var naturligt stadigvæk udenpå tøjet hos alle i den danske landshold, da de mindre end to døgn senere skulle fortælle om traumet.

- Vigtigst af alt har Christian det godt. Vi har oplevet noget forfærdeligt, men det er ingenting i forhold til hans familie og hvordan, de har haft det. Men vi står sammen, og vi skal nok være stærke, lød det fra en stærk bevæget Martin Braithwaite, der ikke skjulte sine følelser, og foran tv-kameraerne i første omgang ikke kunne holde tårerne tilbage.

Han fik ligesom resten af holdet mulighed for at tale med Christian Eriksen via en internetforbindelse til Rigshospitalet, da det kun var muligt for Kasper Schmeichel og Simon Kjær fysisk at besøge Christian Eriksen.

- Han var bare sig selv, og for os var det rigtig godt at se, fortalte Braithwaite, der har brugt både familie og holdkammerater til at bearbejde lørdagens modbydelige oplevelse.

- Det var rigtig vigtigt at tale med min egen familie og mine børn.

- Som man kunne se forleden, så er der ting, der er større end fodbold. Livet er rigtig kort, og det kan forsvinde på et sekund. Og det gør det ikke lettere, at man skal være her og ikke kan se sin familie. Man ved ikke, om de er her i morgen.

I fraværet af familierne har spillerne været hinandens støtter i de seneste døgn.

- Vi står sammen og bruger hinanden til at snakke en masse. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer gennem det her. Især, fordi Christian har det godt. Det er det, der hjælper os til at komme videre, konstaterede Martin Braithwaite, der ligesom de andre spillere kan kontakte Christian Eriksen i truppens fælles WhatsApp-gruppe.

- Vi har en gruppe, hvor vi snakker sammen og udveksler beskeder. Men selvfølgelig har vi også en forståelse for, at han har en familie, som han skal tage sig af først.

Allerede torsdag venter kampen mod Belgien, hvor der formentlig skal point på kontoen mod gruppefavoritterne, hvis Danmark skal videre i turneringen.

Men først skal de danske spillere have genfundet det sportslige fokus.

- I livet er helbredet og ens kære vigtigt. Fodbold er ikke så vigtigt. Selvfølgelig elsker vi fodbold, og vi vil gå ud og gøre alt, hvad vi kan. Men hvis du bruger ordet vigtigt, er der andre ting, der er vigtigere end en fodboldkamp, konstaterede Martin Braithwaite, som med mandagens træning tog det første skridt tilbage mod banen.

Martin Braithwaite og Thomas Delaney råber på hjælp til Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

- Vi er en stærk gruppe. Ikke kun spillerne, men staben, lederne og alle omkring truppen. Så jeg er sikker på, at vi nok skal komme gennem det sammen. Vi har en hel nation bag os, og vi repræsenterer ikke kun os selv. Jeg er sikker på, at vi som land kommer gennem det her.

- Jeg ved, at i disse situationer med modgang, står Danmark sammen. Og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver noget specielt på torsdag. Der kommer til at være en sindssyg opbakning, og det kommer til at hjælpe os spillere. Når vi går ind på banen torsdag, skal alle nok være klar til at gøre det, vi skal.