Hæver terrortrusselniveauet inden landskamp

Koranafbrændingerne i Sverige får nu indflydelse på afviklingen af EM-kvalifikationskampen mod Østrig i fodbold.

Det fortæller sikkerhedschef Martin Fredman til Aftonbladet.

Arrangørerne hæver terrortrusselniveauet fra niveau tre til fire på skalaen, der går op til fem.

Fredman opfordrer de mange tusind tilskuere til at undgå store forsamlinger til og fra stadion.

- Der er flere grunde til ikke at være i de folkemængder, siger han til avisen og understreger, at der ikke er efterretninger, der antyder konkrete planer om angreb på netop landsholdet eller kampen mod Østrig, men:

- Vi forertager alligevel små justeringer, selvom niveauet allerede er meget højt. Det handler om, hvordan vi italesætter alvoren over for ansatte, der bør være mere på vagt.

Martin Fredman opfordrer til, at tilskuerne kommer tidligt for at undgå, at for mange mennesker stimler sammen uden for stadion - og for at sikkerhedspersonalet ikke skal bruge unødig lang tid på at tjekke tasker ved indgangen.

Det svenske fodboldforbund fortæller desuden, at man har skærpet sikkerheden omkring selve landsholdet, men man ønsker ikke at gå i detaljer med hvordan.

Kampen skal spilles på Friends Arena i Stockholm tirsdag 12. september.