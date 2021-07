Han antændte den rød-hvide dynamit på Wembley

Det er den redning, han er husket for.

Karrierens bedste var det ikke, men det var uden tvivl den vigtigste.

Selv om det efterhånden er en halv menneskealder siden, bliver Ole Kjær stadig mindet om den.

Så når Ekstra Bladet ringer søndag morgen, ved den 66-årige esbjergenser godt hvorfor.

Det er for at tale med ham om redningen.

- Ja, det er ikke en gang løgn. Den bliver ved med at vende tilbage.

- Det er lidt underligt at tænke på, at man har spillet i næsten tyve år, og så er det sådan et splitsekund, man bliver husket for, siger Ole Kjær, der mellem 1977 og 1984 spillede 26 landskampe.

Ole Kjær viser, hvordan datidens målmandstrøjer så ud. Foto: Ernst van Norde

Den i særklasse mest berømte var på Wembley.

Vi skruer tiden tilbage til 21. september 1983.

På det historiske stadion i London kæmper det danske landshold heroisk for at forsvare den føring, som Allan Simonsen har skaffet med sin straffesparksscoring i første halvleg.

I kampens tillægstid slynger den engelske back Kenny Samson endnu et langt indkast ind i det danske straffesparksfelt.

Indskiftede Luther Blissett holder sin danske overfrakke Ole Rasmussen væk og afslutter knaldhårdt tæt under mål.

Den engelske angriber når muligvis at tænke 'yes', men helterollen må han overlade til en anden.

For Ole Kjær reagerer lynhurtigt og parerer Blissetts forsøg.

Søren Lerby sparker væk, Ole Kjær knytter næverne, og 12 sekunder efter den ikoniske redning fløjter belgiske Alexis Ponnet kampen af.

De danske spillere hopper begejstret i deres røde Hummel-trøjer og små hvide shorts, inden de løber ned mod Ole Kjær.

Straks efter slutfløjt blev Ole Kjær overfaldet af glade holdkammerater. Foto: PA/Scanpix 2021

Det var sådan, at han blev helten fra Wembley. Redningen er blevet hans signatur.

- Jeg må erkende, at det til at begynde var irriterende at blive husket for sådan noget. For der har været bedre redninger end den.

- Men sidenhen er jeg blevet taknemmelig over det. Det er bedre at blive husket for noget godt end noget knap så godt - og det kunne sagtens være tilfældet, siger Ole Kjær og nævner selv Jesper Olsen.

Den lille teknikkers eftermæle er i høj grad blevet den fatale tilbagelægning mod Spanien ved VM i 1986

- Så uretfærdigt, siger Ole Kjær.

- Jesper laver et vidunderligt mål mod England i Idrætsparken i 1982. Det var i samme kvalifikationsturnering som min redning.

- Havde han ikke scoret det mål, var vi heller ikke kommet til EM i Frankrig.

Det var tæt på en engelsk udligning i sidste minut, men Ole Kjær frelste Danmark. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

Det var på dengang på Wembley i '83, at Danmark bragede ind på den store scene, og den rød-hvide fodbolddynamit blev tændt.

Landsholdet viste både andre og sig selv, at de kunne være med.

De smukke tabere var blevet til endnu smukkere vindere.

- Det var der, at hele Roligan-epoken startede. Jeg tror, at der var 15.000 danskere derovre. Det var helt vildt.

- Da vi kørte ud til Wembley, kan jeg huske, at en lige pludselig siger 'se, det er rødt og hvidt det hele'. Vi kiggede og tænkte: 'hold da kæft'

- Det havde vi slet ikke forventet. Den kæmpe opbakning betød meget for os spillere, siger Ole Kjær.

21. september 1983: England-Danmark 0-1

0-1 Allan Simonsen, str. (36) Dommer: Alexis Ponnet, Belgien Tilskuere: 79.323 på Wembley England Peter Shilton

Phil Neal

Kenny Sansom

Sammy Lee (’77 Luther Blissett)

Russell Osman

Terry Butcher

Ray Wilkens

John Gregory

Paul Mariner

Trevor Francis

John Barnes (’70 Mark Chamberlain) Træner: Bobby Robson Danmark Ole Kjær

Ole Rasmussen

Ivan Nielsen

Morten Olsen (’85 Jan Mølby)

Søren Busk

Søren Lerby

Jens Jørn Bertelsen

Jesper Olsen

Allan Simonsen

Michael Laudrup (’46 Preben Elkjær)

Klaus Berggreen Træner: Sepp Piontek Vis mere Vis mindre

Det blev kun til én kamp på Wembley for ham, men hvilken én.

De seneste dage er den blevet hevet frem igen og igen, og de grynede billeder blevet vist på de danske tv-kanaler.

- Her i Esbjerg får man lov at gå rundt i fred og ro. Der er ikke så meget omkring sådan noget.

- Men taler man med nogen om gamle dage, falder bemærkningen da lige om den redning, siger Ole Kjær, der som alle andre danskere håber, at vi fremover kommer til at tale om endnu en dansk målmandshelt fra Wembley…

- Det under jeg Kasper Schmeichel. Selvfølgelig håber jeg, at vi går hele vejen, men det er små detaljer og marginaler, der afgør, om det lykkes eller ej.

Allan Simonsen klapper ud mod de mange danske fans, der var valfartet til Wembley. Foto: Busser

For trætte til at feste

Det var sjældent, at Preben Elkjær og de andre 80'er-helte stod i offside, når der var en fest i sigte.

Men efter den historiske sejr på et regntungt Wembley var de forbløffende rolige. Formentlig til landstræner Sepp Pionteks store begejstring.

- Vi var helt færdige efter den kamp. Vi var mentalt og fysisk drænede, så det blev en mærkelig aften. Da vi kører tilbage til hotellet, blev lyset faktisk slukket i bussen.

- Dér sad alle så og småsov, og der var fuldstændig stille. Bagefter fik vi noget at spise, og så stod vi spillere et eller andet sted og fik os en øl. Det var det, siger Ole Kjær.

Ole Kjær kommer ikke til glemme hverken Wembley '83 eller den danske sejr over Tjekkiet i Baku. Lørdag aften fik den tidligere landsholdsmålmand sit sjette barnebarn - to minutter inde i overtiden af EM-kvartfinalen. Foto: Ernst van Norde

Sejren på Wembley sikrede ikke EM-pladsen i Frankrig, men bragte Danmark i en yderst gunstig position med tre kampe igen.

Danmark slog efterfølgende Luxembourg 6-0 i København, tabte 1-0 i Ungarn, inden EM-billetten kom i hus med en 2-0-sejr i Grækenland i sidste kampe.

Wembley har en helt særlig plads i fodboldhistorien, og det var med ærefrygt, at de danske spillere trådte græsset i '83. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

Turde næsten ikke betræde græsset

Wembley er fodboldens måske mest sagnomspundne stadion.

Det store stadion i London har lagt græs til mange store kampe, og for danskerne var det noget helt særligt at træde ind i den engelske fodboldkatedral i 1983.

- Det er et fantastisk stadion. Vi skulle træne derinde aftenen før kampen og turde næsten ikke at gå ind på banen. Græsset var så lækkert - selv Sepp var imponeret.

- Da vi skulle lave sprinttræning, henlagde han den til bagved det ene mål af respekt for banen.

n. Det havde han aldrig gjort før. Aldrig, siger Ole Kjær.

