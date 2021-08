Han bliver den nye U21-landstræner

Jesper Sørensen går fra rollen som assistent til chef.

På Brondby.com bekræfter klubben, at Jesper Sørensen, klubbens nuværende assistenttræner, bliver den nye U21-landstræner.

Jesper Sørensen har de seneste år fungeret som assistenttræner i Brøndby. Nu afløser han således Albert Capellas, der er rejst hjem til FC Barcelona.

Jesper Sørensen valgte i sommer efter DM-titlen kom i hus at forlænge sin aftale med Brøndby for yderligere ét år.

48-årige Jesper Sørensen har tidligere været assistentræner i AGF, cheftræner i Silkeborg og Fredericia.

I 2019 kom han til Brøndby som assistent. Og han havde stor andel i mesterskabet med sin enorme faglighed på træningsbanen.

- Jeg er først og fremmest meget taknemmelig for min tid i klubben og stolt over at have bidraget til, at mesterskabet igen kom hjem til Vestegnen. Brøndby IF er en kæmpe klub i Danmark, og det har jeg i den grad mærket på egen krop.

- Støtten til klubben er større end man kan forestille sig, og man får det ind under huden. Nu har jeg fået mulighed for at prøve kræfter med jobbet som U21-landstræner, og selvom jobbet i Brøndby IF er utroligt givende, og jeg føler, at jeg har bidraget til klubbens sportslige udvikling, så er dette en mulighed, jeg gerne vil forfølge. Indtil jeg starter permanent i DBU, vil jeg fortsætte med at give alt, jeg har til Brøndby IF i et travlt efterår med mange sjove og spændende udfordringer, siger Jesper Sørensen til klubbens hjemmeside.

Hos DBU er talentchef Flemming Berg meget begejstret over at få Jesper Sørensen ind som U21-landstræner.

- Vi har gennem længere tid fulgt Jesper som træner med henblik på at tilknytte ham i forskellige roller på vores U-landshold. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu i dialog med Brøndby er lykkedes med at få ham som træner for vores U21-landshold.

- Med Jesper får vi en træner med en høj faglighed og integritet, der har et stort hjerte for talentudviklingen i Danmark. Han har en stor respekt i klubberne, som vi har et unikt samarbejde med, og har senest i Brøndby IF arbejdet målrettet med udviklingen af klubbens unge spillere. Den erfaring vil Jesper kunne bringe med ind i arbejdet som U21-landstræner, siger Flemming Berg til DBU's hjemmeside.

Jesper Sørensen tiltræder straks i jobbet som U21-landstræner, men han passer året ud sideløbende assistenttræner-posten i Brøndby.

Det kan han gøre, fordi U21-kampene afvikles, når Superligaen ligger stille. Der er tre landsholdspauser i efteråret - september, oktober og november - her kan Jesper Sørensen passe landstrænerjobbet.

Det er så tanken, at han 1. januar tiltræder permanent i jobbet hos DBU. Det giver Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen lidt tid til at finde en afløser som assistenttræner til Niels Frederiksen.