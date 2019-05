Han er Åge Hareides ukendte trumf

- Jeg har sagt ja til at træne med Danmark, men jeg har ikke endeligt besluttet, om jeg stiller op for Danmark eller Marokko, siger Younes Namli, der træner med landsholdet i denne uge

Younes Namli!

Younes hvem, tænker de fleste helt sikkert, når du samtidig ser ham i det danske landsholdstøj.

For du skal følge godt med i international fodbold, hvis du kender den nye, relativt ukendte landsholdsspiller, Younes Namli.

Younes Namli er ikke udtaget til truppen mod Irland og Georgien, men han er i denne uge inviteret til at træne med resten af spillerne i Brøndby, hvor de træner fire dage, før den endelige trup samles næste mandag forud for hjemmekampene mod Irland og Georgien.

Younes Namli t.v kigger langt efter bolden ved mandagens træning i Brøndby, hvor også Andrew Hjulsager var en af de indkaldte. Foto: Lars Poulsen.

Få af den slags

Åge Hareide og hans assistent, Jon Dahl Tomasson, har længe haft et godt øje til Namli.

De har holdt øje med den 24-årige offensivspiller med fortid i AB og senest har spillet i Zwolle i den hollandske liga. Og her har Namli markeret sig stærkt. Så fremtrædende, at han blev reserve på Årets Hold i Æresdivisionen.

- Younes er venstrebenet, som vi ikke har for mange af i forvejen. Han kan spille på begge kanter og centralt. Men han er også en spiller, der kan spille i de små rum.

- Vi har haft flere samtaler med Jaap Stam (manager i Zwolle), der har rost ham. Namli har haft en god sæson og er en spilletype, vi gerne ville se lidt nærmere an. Han er måske den spillertype, vi skal bruge mod Irland, siger landstræner Åge Hareide og holder derved døren på klem for ham.

Younes Namli skulle ikke bruge lang tid på at beslutte sig for at sige ja, da Jon Dahl Tomasson ringede og inviterede ham til landsholdstræning. Foto: Lars Poulsen

Sagde straks ja

Younes Namli er i første omgang ikke udtaget til den endelige trup, men kun inviteret til at træne med fire dage i ugens løb. Og det glæder han sig meget til.

- Jeg blev lidt overrasket, da jeg fik et opkald fra Jon Dahl. Vi havde en god snak, og jeg skulle ikke bruge lang tid på at acceptere invitationen, forklarer Younes Namli.

- Jeg kunne godt være blevet i Danmark, da jeg skiftede fra AB. Der var flere tilbud, og det kan godt virke lidt skørt, jeg skiftede til udlandet. Men jeg har ikke fortrudt et sekund. Det har udviklet mig og løftet mit spil, forklarer han.

Namli har både dansk og marokkansk statsborgerskab og kan derfor stadig vælge at spille landsholdsfodbold for begge nationer, fordi han endnu ikke har optrådt for et af landene i en officiel landskamp.

- Marokko har også ringet til mig, men det var dog lidt nemmere at kommunikere med DBU. Jeg har endnu ikke besluttet mig for, om jeg skal spille for Danmark eller Marokko. Men nu håber jeg at efterlade et godt indtryk i den her uge, forklarer Younes Namli.

- Jeg er lidt en anden type spiller, end dem I normalt ser i Danmark. Jeg er ikke den hurtigste, men er meget kreativ og har ofte en fordel, når jeg har bolden, påpeger han.

Tilbud fra flere lande

Efter to stærke sæsoner i Zwolle, hvor han har været viceanfører, var der mange tilbud på bordet for den 24-årige offensivspiller.

- Jeg havde tilbud fra Holland, Frankrig, Italien og så fra Krasnodar, som jeg valgte. For det var her min fornemmelse var bedst. Nu kommer jeg til en klub, der kæmper med om mesterskabet og spiller europæisk. Det er en udfordring, jeg ser frem til, forklarer Younes Namli, der har lavet en fireårige aftale med Krasnodar.

Younes Namli ser dog umiddelbart ud til at tabe kampen om den sidste plads i landsholdstruppen til Christian Gytkjær. Han var også på træningsbanen mandag og ser ud til at være sin skade kvit.

- Gytkjær virker okay. Jeg forventer at udtage ham, men venter med afgørelsen til senere på ugen, siger landstræneren.

