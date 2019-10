Han er Danmarks farligste

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Han er kommet lidt fra baghjul og ligner angriberen med jokerrollen til lørdagens vitale kval-kamp mod Schweiz.

Store, stærke Andreas Cornelius har presset sig ind, lige som Kasper Dolberg har fået en god start i franske Nice.

Men kigger man isoleret på målformen, så er der slet ingen tvivl om, hvem Åge Hareide skal vælge som sin dybe angriber lørdag aften – Christian Gytkjær.

Han har scoret seks mål i de seks seneste kampe på klubholdet, Lech Poznan. Læg dertil tre scoringer i landsholdsregi i de tre seneste landskampe.

Christian Gytkjær er i sandhed i målform.

Hårdt og brutalt

Vejen til landsholdet har været lidt utraditionel for angriberen, der nu har været en fast del af Hareides udvalgte det seneste år.

- Man kan godt sige, at min vej har været lidt snørklet. Men jeg er glad for at blive belønnet for det hårde arbejde, jeg har leveret, forklarer han.

Han kender præmissen som angriber. Han bliver udelukkende bedømt på træfsikkerheden.

- Det er på mange måder hårdt og brutalt at være angriber. Ja, det er sort eller hvidt, fordi det handler om du scorer eller ej. Og dem, der ikke kan håndtere det pres, de falder fra. Jeg har klappet mig selv på skulderen over jeg er kommet hertil, smiler Christian Gytkjær.

Han kom fra Jyllinge, fik en stor del af talentudviklingen i Lyngby, skiftede forholdsvis hurtigt til FC Nordsjælland, men måtte via lejeaftaler i både AB og Sandnes, inden han blev solgt til Haugesund. Siden blev han mester med Rosenborg og er nu i gang med sin tredje sæson i Lech Poznan.

Christian Gytkjær kæmper med Andreas Cornelius om en plads i startformationen. Det kunne tyde på, at Cornelius snupper pladsen. Foto: Lars Poulsen.

Står med alle trumferne

Lige nu står Christian Gytkjær med alle trumferne. Kontrakten udløber til sommer, hvor han samtidig fylder 30. Det er ved at være sidste udkald for at prøve et stort eventyr.

- Jeg har taget et skridt op hver gang, jeg har skiftet klub. Jeg har kontraktudløb til sommer og har naturligvis også sportslige ambitioner, selv om jeg har det fantastisk i Lech Poznan.

- Nu har jeg spillet mange år i det kolde nord, måske skal jeg spille et lidt varmere sted, hvor jeg kan få sol på kinderne, griner Christian Gytkjær med klar adresse til, at Spanien godt kunne blive udfordringen næste sommer.

