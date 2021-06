Han er Danmarks nye turbomotor

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

Send os jeres festligste billeder på 1224@eb.dk og send jeres videoer som wetransfer til tvfront@eb.dk, lad os se, hvordan I EM-fejrer i Danmark og Holland.

Andreas Christensen har været en af Danmarks mest markante profiler under EM. Det har også givet ham plads hos det velansete tyske magasin Kickers udvalgte hold efter de indledende gruppekampe.

Men ikke langt efter ham befinder Pierre Emile Højbjerg sig.

Han brændte godt nok et straffespark i den bizarre halvleg mod Finland, men han tog trods alt ansvaret på sine skuldre i fraværet af både Christian Eriksen, Simon Kjær og Jonas Wind.

Tog stort ansvar

- Pierre tog et enormt stort ansvar i den situation, hvor vi ikke var os selv. Vi løb rundt som spøgelser, siger landstræner Kasper Hjulmand, der er imponeret over det niveau, han har set fra Højbjerg under EM:

- Han er en stor spiller og en stor leder på vores hold, siger landstræneren.

Ja, Højbjerg er i sandhed trådt i karakter som Danmarks midtbanestyrmand.

Han har overhalet Thomas Delaney som midtbanens vigtigste motor og indpisker.

Pierre-Emile Højbjerg er blevet en nøglespiller for landsholdet. Foto: Lars Poulsen

En general, en dynamo, der er modnet og har udviklet sig. Og så er det indiskutabelt, han har anførerpotentiale på sigt, når Simon Kjær skal på pension.

- Det er nemt at bidrage med de ting, jeg kan, når jeg spiller på et hold med så stor kvalitet, forklarer Pierre Emile Højbjerg, der lørdag får en ny central rolle lørdag som bolværket foran den danske bagkæde.

Flest assist ved EM

Til trods for sin lidt tilbagetrukket position er Højbjerg strøget til tops på et ganske usædvanligt område under EM.

Han er nemlig den spiller ved EM – sammen med schweizeren Steven Zuber – der har leveret flest assist ved slutrunden. Han leverede forarbejdet til Yussuf Poulsens mål mod Belgien. Siden til både Mikkel Damsgaards og Joakim Mæhles scoringer mod Rusland.

- Det er lidt tilfældigt, at jeg har leveret tre assist. For mig er det vigtigste ikke, at jeg har lavet tre assist. Det betyder meget mere for mig, at Danmark er videre, forklarer han.

Ind fra Hareide-kulden

Fortællingen om Pierre Emile Højbjerg handler også om et par problemfyldte år i landsholdsregi.

For tre år siden blev han sorteret fra. Åge Hareide droppede Pierre Emile Højbjerg, da 35-mandstruppen i første omgang blev skåret ned til 27 spillere forud for VM i Rusland.

I to år – fra oktober 2016 til oktober 2018 - var han i den sorte bog hos landstræner Åge Hareide. Helt ude i kulden.

Siden blev han taget til nåde, men gode venner blev han aldrig helt med nordmanden.

Men siden Kasper Hjulmands ankomst sidste sommer har Pierre Emile Højbjerg i sandhed taget revanche.

Pierre-Emile Højbjerg under fredagens afsluttende træning. Foto: Lars Poulsen

Han er blevet den centrale lederfigur, som vil spille en afgørende rolle for landsholdet i mange år.