Han er Hjulmands hovedbrud

FC Nordsjælland-profilen Oliver Antman har imponeret stort for Finland - Kasper Hjulmand kender alt til angrebskometen

Det har i mange år været Teemu Pukki, man har talt om, når det handler om Finlands farligste angriber.

Den 33-årige tidligere Brøndby-bomber er stadig skarp og ved, hvor målet står, men nu er et ungt, lovende talent ved at stjæle rampelyset.

Oliver Antman fra FC Nordsjælland har vist forrygende form på det seneste. Torsdag blev han matchvinder for Finland. Nu venter Danmark. Foto: Kenneth Meyer

Han er velkendt i Danmark, fordi han gennem flere sæsoner har optrådt for FC Nordsjælland. En kort afstikker til Groningen i foråret har sat skub i udviklingen.

Og nu fører han sig også frem på den store, internationale fodboldscene.

Finsk nøglespiller

22-årige Oliver Antmann er den nye profil, som danskerne skal holde ekstra øje med søndag aften på Helsinki Olympic Stadium.

Det er en ung, selvtillidsfuld spiller, der må give visse panderynker hos Kasper Hjulmand.

Antman scorede i Parken i marts, da Danmark vandt 3-1. Og i torsdags var han matchvinder, da Finland fik en vital 1-0 sejr over Kasakhstan.

Og er der én der specielt har et godt kendskab til den nye finske bomber, så er det Kasper Hjulmand.

Han kender ham indgående fra FC Nordsjælland, hvor han hev ham op fra U-19-holdet og med på en træningslejr for flere år siden.

Oliver Antman imponerer Kasper Hjulmand stort. Landstræneren kender ham fra sin fortid i FCN. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg tog ham med dengang, fordi han er en ihærdig og meget dygtig teknisk spiller. Der er ingen tvivl om, at udlejningen til Groningen har været godt for ham.

- Han har taget store skridt og udviklet sig virkelig flot. Han har afgjort været finnernes farligste mand i kvalifikationen.

- Men jeg må lige have fat i Oliver, så han holder lidt igen mod os. siger Kasper Hjulmand med et skævt smil.

Teemu Pukki mener, at Danmark er det bedste hold i gruppen, men han tror hjemmebanen kan få stor betydning for finnerne søndag aften. Foto: Kenneth Meyer

Antmans angrebsmakker Teemu Pukki var med på lørdagens pressemøde, hvor han gav udtryk for, at den støtte de finske spillere får fra hjemmepublikummet søndag kan få stor betydning.

- Danmark er det bedste hold i gruppen, men med den støtte vi får, kan vi skabe et godt resultat, siger den tidligere Brøndby-angriber, der nu tørner ud for Minnesota United. Her har han allerede scoret tre gange i de seks første kampe.

Et bevis på, at 33-årige Pukki stadig kender vejen til målet.