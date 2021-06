Han er Kjærs mareridt

Synet af Romelu Lukaku er skræmmende for enhver forsvarer.

Den 28-årige belgier ligner mest af alt en toptrimmet super-sværvægter, der er klar til at gå i ringen og uddele tæsk. Og ham skal man så stoppe. God fornøjelse!

Mange har forsøgt, få har lykkedes.

Den danske kaptajn Simon Kjær har de seneste sæsoner stået ansigt til ansigt med Lukaku flere gange, og som oftest er det belgieren, der er kommet bedst ud af duellen.

32-årige Kjær er selv et fysisk pragteksemplar, men bokser trods alt i en anden vægtklasse end Lukaku.

Som den danske forsvarsgeneral sagde til DR før efterårets møde med Belgien i Parken, var der ingen grund til at skulle ind og slås med ham.

- For der er han simpelthen for stærk.

Store, stærke Romelu Lukaku er svær at holde ned. Det må Simon Kjær og Pierre-Emile Højbjerg sande i en kamp i Parken i efteråret. Foto: Jens Dresling

Lukaku scorede ikke i belgiernes 2-0-sejr ved den lejlighed, men har ellers ofte ramt plet i kampe mod Simon Kjær.

I den netop overståede sæson scorede Inter-angriberen i begge Serie A-kampe mod AC Milan og nettede også mod lokalrivalen i pokalturneringen.

Der var den blonde danske forsvarer dog udskiftet.

Lukaku vs. Kjær 23/10 2014: Lille-Everton 0-0 - 0 mål 6/11 2014: Everton-Lille 3-0 - 0 mål 13/3 2018: United-Sevilla 1-2 - 1 mål 9/2 2020: Inter-Milan 4-2 - 1 mål 17/10 2020: Inter-Milan 1-2 - 1 mål 5/9 2020: Danmark-Belgien 0-2 - 0 mål 18/11 2020: Belgien-Danmark 4-2 - 2 mål 26/1 2021: Inter-Milan 2-1 - 1 mål * 21/2 2021: Milan-Inter 0-3 - 1 mål * Kjær var blevet udskiftet med en skade, da Lukaku nettede

Romelu Lukaku står efter sine to scoringer i EM-premieren mod Rusland noteret for 62 mål i 94 landskampe og er manden, der skal sparke en af forhåndsfavoritterne til guld.

- Han er unik, siger den tidligere danske landsholdsangriber Kenneth Brylle, der de seneste ti år har været scout i storklubben Club Brugge.

- Han er stor, stærk, teknisk god og hurtig. Og så er han også en ganske intelligent spiller. I mine øjne har Lukaku hele pakken, siger Kenneth Brylle til Ekstra Bladet.

Efter VM-slutrunden i 2018 måtte Manchester United holde ham ude af styrketræningslokalet, så han ikke blev for stor.

Lukaku skulle tabe muskler, men han har ikke mistet sin målfarlighed.

Lukaku jubler efter sin anden scoring mod Rusland. Foto: Evgenia Novozhenina/Ritzau Scanpix

Skiftet til Inter har på alle måder været godt, og han virker i bedre form end nogensinde før.

Han er ifølge mange - og også Kenneth Brylle - helt oppe blandt de allerbedste angribere i verden.

- Hvis du spørger Simon Kjær, om han helst vil undgå Lewandowski, Zlatan eller Lukaku, tror jeg, at han vil sige Lukaku.

- Det gør ondt at løbe ind i ham, og der er ikke noget, han ikke kan. Det kan godt være, at der indimellem ser lidt kantet ud, men han gør det rigtige og lykkes som regel, siger Kenneth Brylle og bruger ordet fænomen om den belgiske angrebsstjerne.

Lukakus mange mål 193 ligamål 21 mål i nationale pokalturneringer 37 mål i internationale klubturneringer 62 mål på landsholdet

Romelu Lukaku er med afstand den mest scorende i belgisk landsholdshistorie.

Med sine 62 mål er han 30 foran Eden Hazard på andenpladsen, og med sine kun 28 år ligger der mange mål og venter på ham i fremtiden. Også i allernærmeste fremtid...

- Lukaku kan skabe noget på egen hånd, men på landsholdet profiterer han også af, at det er et så godt sammenspillet hold.

- Husk på, at mange af dem har spillet sammen i mange år nu. De ved lige præcis, hvordan han skal spilles, siger Kenneth Brylle, der også har roser til mennesket Lukaku.

- Han er sød dreng. Helt nede på jorden. Han tænker altid på holdet først, og det så man også med den gestus ved scoringen mod Rusland.

- Det første, han tænkte på, var Christian Eriksen, hans holdkammerat i Inter. Det siger alt om ham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kenneth Brylle scorede mod Belgien ved EM-slutrunden i '84. Foto: Finn Frandsen

'Jeg tror, at Belgien vinder...'

Kenneth Brylle ved, hvordan det er at vinde over Belgien ved en EM-slutrunde, men han tror ikke, at Kasper Hjulmands mandskab kommer til at opleve det.

- Jeg håber det, men jeg tror, at de danske spillere har for meget andet at fokusere på. De er i en meget vanskelig situation, og det gør en i forvejen svær kamp endnu sværere.

- Alle de ting er med til, at jeg tror, at Belgien vinder, siger Kenneth Brylle.

Den 62-årige tidligere landsholdsspiller har boet det meste af sit voksenliv i Belgien og spillede i blandt andet Anderlecht og Club Brugge.

På landsholdet stod han i skyggen af Preben Elkjær og fik kun 16 kampe i 80'erne.

Det blev til to scoringer - den ene mod Belgien ved EM i Frankrig i 1984, da han udlignede til 2-2.

Senere scorede Preben Elkjær et berømt mål til 3-2, men faktisk var Danmark gået videre til semifinalen med uafgjort.

- Hvad der var det vigtigste mål, ved jeg ikke, og det er også ligegyldigt. Jeg er bare glad for, at jeg var med dengang og fik mulighed for at score i så stor en kamp, siger Kenneth Brylle.