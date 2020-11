'Han er kommet tættere på'

Kasper Hjulmand har nok at spekulere over i disse dage.

Landsholdssamlingen har været en rodet forestilling, hvor spillere er sendt i coronaisolation, og erstatninger halet ind og sendt hjem igen næsten hurtigere, end man kan følge med.

Men landstræneren har også problemer af den mere positive slags.

Flere steder på banen er der nemlig hård kamp om pladsen. Ikke mindst i forsvaret, hvor Jannik Vestergaard har spillet sig ind i hovedet på Hjulmand med en række imponerende kampe for Southampton.

- Det er en fornøjelse at se Jannik.

- Jeg havde en god snak med ham i foråret og en fornemmelse af, at han ville få en god position i Southampton.

- Den har han taget, så konkurrencen er blevet større, og jeg er kommet til at tænke lidt over det, indrømmer Kasper Hjulmand, der har foretrukket Andreas Christensen som Simon Kjærs makker, mens Vestergaard har stået længere tilbage i køen.

Jannik Vestergaard har været flyvende i Southampton. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi har nogle relationer, der har fungeret fantastisk i de seneste kampe. 'AC' har spillet nogle fantastiske kampe, og Zanka har været enestående. Jannik var rigtig god mod Færøerne, og han er naturligvis kommet tættere på. Det giver mig noget at tænke over.

Anderledes ser det ud for Andreas Christensen, der har været parkeret på Chelsea-bænken, mens Jannik Vestergaard har vist sig frem.

-Jeg er ikke så bekymret lige nu omkring hans form og evne til at spille mod Island og Belgien, siger Hjulmand, der dog advarer om, at det kræver spilletid at være landsholdsspiller.

- Det gælder for ham som for alle, at jo længere tid, der går, jo større et problem bliver det i forhold til at spille på landsholdet.

- I har strammet den lidt