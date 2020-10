Han er Mourinhos kæledægge

Ekstra Bladet var undtagelsesvis i gavehumør, da der skulle uddeles karakterer efter Kasper Hjulmands trænerdebut mod Belgien.

Der blev taget behørigt hensyn til både den stærke modstander og det faktum, at der var tale om en ny begyndelse for nationalmandskabet.

Så Pierre-Emile Højbjerg endte med karakteren to på avisens seks-skala for en indsats, som på alle andre dage var havnet på et ettal.

Midtbanespilleren udviste undervejs flere af de svagheder, der ind i mellem har trukket hans præstationer ned. Han forivrede sig ofte, ragede et hurtigt gult kort til sig og virkede tung.

Siden har landstræner Kasper Hjulmand prøvet med personlige favoritter som Christian Nørgaard og Mathias Jensen, hvor især førstnævnte ligner en seriøs rival til startopstillingen, og derfor kan Højbjerg næppe vide sig sikker på at være blandt landstrænerens foretrukne 11, når Danmark søndag aften spiller i Island.

Helt anderledes er situationen i Tottenham, hvortil Højbjerg skiftede fra Southampton i sommer.

Her stod danskeren inden transfervinduets åbning højt på José Mourinhos ønskeseddel, og han har været fast mand fra første færd, hvor han har skubbet sig foran prominente navne som Harry Winks og Moussa Sissoko.

Og det er der gode grunde til, fremhæver journalisten Alasdair Gold, der følger Tottenham tæt for Football.London.

- Hvis jeg skal være ærlig, så har han været fantastisk, siger den engelske fodboldreporter.

- Det tog et par kampe, hvor han skulle finde sin rolle, og det fungerede ikke godt sammen med Winks.

- Han var for energisk i sine første kampe, men Mourinho har været dygtig til at få ham til at forstå sin rolle. Jeg så ham i testkampene, hvor han lå meget langt fremme på banen. Men Mourinho fik det ændret, og han har fundet sig til rette virkelig hurtigt. Som den bageste på midten har han været en af klubbens bedste spillere i de seneste kampe.

Her er det blandt blevet til sejr over Chelsea i Carabao Cup'en, hvor Pierre-Emile Højbjerg var sikkerheden selv i den afgørende straffesparkskonkurrence, ligesom han virkelig leverede, da Tottenham for en uge siden knuste selveste Manchester United 6-1 på Old Trafford.

I Manchester var der endda plads til lidt offensive lækkerier, da danskeren med en smart førstegangsaflevering bagom United-forsvaret spillede Serge Aurier fri, så ivorianeren kunne score til 5-1.

En lækkerbisken, der ikke er gået ubemærket hen.

- Den aflevering var fantastisk, konstaterer Alasdair Gold, som bemærker, at Pierre-Emile Højbjerg allerede har gjort tvivlere som den tidligere Tottenham-angriber Darren Bent og flere danske iagttagere til skamme.

De stillede efter sommerskiftet spørgsmål ved, om danskeren overhovedet havde kvaliteterne til topklubben fra Nordlondon.

- Han er god nok. Ingen tvivl om det. Det så man jo allerede i Southampton, siger Alasdair Gold.

Tallene fra de seneste kampe taler også deres tydelige sprog.

I sidste sæson havde han flest bolderobringer af alle i Premier League, mens han i denne sæson topper listen over flest vellykkede afleveringer.

Senest leverede han præcis 100 af slagsen mod Manchester United, og hvis José Mourinho kan pille de sidste unoder ud af Højbjergs spil, kan det kun blive en gevinst for Kasper Hjulmand og det danske landshold.

Trænerens kæledægge

Der er ingen tvivl om, at der allerede står et par fede plusser ud for Pierre-Emile Højbjergs navn i José Mourinhos notesbog.

I sommerpausen var portugiseren på udkig efter spillertyper med lederpotentiale, der kunne løfte Tottenham ud af den nedtur, som ramte holdet efter nederlaget til Liverpool i forrige sæsons Champions League-finale.

Her stod danskeren fra første færd meget højt på indkøbslisten, og han har bestemt ikke skuffet sin nye chef med sin kollektive indstilling til spillet.

- Jeg elsker at være den bedste holdspiller, jeg kan være. Og jeg kan lide at gøre andre bedre. At gøre holdet bedre, lød det ved ankomsten til Tottenham.

Nu er Højbjerg i gang med at lære balancen mellem at tage det fulde ansvar og samtidig holde sig til sin egen rolle på banen.

Og ansvaret kan han slet ikke lægge fra sig.

- Når der ikke er nogle tilskuere på stadion, som det er i øjeblikket på grund af corona. kan man virkelig høre, hvor meget han taler under kampene. Han fylder meget, og de andre spillere lytter.

- Det er lidt sjovt, at han i den grad har taget Mourinhos stil til sig. Træneren siger altid 'bravo', når han uddeler ros, og det er Højbjerg også begyndt at sige, konstaterer Alasdair Gold, der forventer en stor fremtid i Tottenham for Pierre-Emile Højbjerg, hvis han fortsætter tendensen fra sin flotte start.

- Det har været en fordel for ham, at Tottenham har manglet en type som ham siden Victor Wanyama. Samtidig passer han virkelig godt til Mourinhos tilgang, hvor alt handler om kollektivet.

- Den tilgang har præget hele Tottenhams indkøbspolitik i sommer, og lige nu stråler Højbjerg klarest af nyindkøbene. Jeg ville ikke være overrasket, hvis han kommer til at bære anførerbindet i løbet af sæsonen, lyder det positive skudsmål fra Alasdair Gold.

Danske modsætninger

Med Pierre-Emile Højbjerg i Tottenham var det ikke længe, at der manglede et dansk islæt på klubbens midtbane.

I januar rykkede Christian Eriksen som bekendt til Inter efter et ekstremt succesrigt ophold i London, der dog endte rigtig skidt med en langstrakt transfersaga, og et formdyk, der stadig ikke er vendt.

Det er svært at finde to mere forskellige typer end Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen. Foto: Ritzau Scanpix

Men man kan næsten ikke finde to mere forskellige spillere. Eriksen med det ekstraordinære blik for spillet, men en tendens til at trække sig, når det gør ondt, mens Højbjerg er helt anderledes højtråbende og klar til at gå gennem ild og vand for resultatet.

- Christian var virkelig vigtig, men Pierre kan få ligeså stor betydning på en anden måde, fordi klubben har brug for tydelige ledere.

- Han er meget anderledes end Eriksen, men han er en meget vigtig del af den nye plan, og klubben har brug for ham.

