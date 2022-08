Han fik EM-helt til at smide blusen

Et kort sekund var hun i tvivl.

Hun stoppede op, kiggede på dommeren og linjedommeren. Var der mål?

Wemleys enorme tilskuermasse var også kort i tvivl.

Så blev målet godkendt, og Chloe Kelly tog blusen af, mens hun brølede sin glæde ud og stormede rundt på græsset.

England førte nu 2-1 laaaangt inde i den forlængede spilletid af EM-finalen søndag aften, og det lignede en afgørelse mod en tysk modstander, der aldrig kom i nærheden af udligningen.

Kelly er siden blevet hyldet. Dels for sin afgørende tå, dels for at hun smed blusen og fejrede målet iført sports-bh.

Tidligere topspiller og nu kommentator for The Guardian, Lucy Ward, tweetede:

- Det her er en kvindes krop - ikke til sex eller show - bare ren glæde over, hvad hun kan samt styrken og evnen hun har.

Humøret var højt hos de engelske fodboldkvinder efter EM-sejeren over Tyskland, så højt at de afbrød deres landstræners pressemøde med tonerne af 'It's coming come' Humøret var højt hos de engelske fodboldkvinder efter EM-sejeren over Tyskland, så højt at de afbrød deres landstræners pressemøde med tonerne af 'It's coming come'

Annonce:

'Prøv at spille uden'

Udover et utal af positive tilkendegivelser og retweets, hvor Kellys glædes-handling blev hyldet, har Ward selv skrevet en klumme om det for avisen. Her uddyber hun:

- Typisk er offentlige billeder af kvinder konstrueret, designet af andre - ofte mænd - til en udenforståendes blik. Selv 'naturlige' fremstillinger af kvinder i vores uendelige mangfoldighed er kunstigt fremstillede, skabt til forbrugerne. Men her er i stedet en kvinde, der tænker på sig selv, hendes evner som sportsudøver og sit hold. Som ser ud, selvom hun bliver betragtet. Og hvad så om hun er i bh? Hvad med det? Prøv at spille uden.

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Den helt naturlige parallel blev hurtigt draget til Brandi Chastain, der i 1999 afgjorde VM-finalen for USA mod Kina, hvorefter hun smed blusen og lod sig tiljuble. Det kunne af åbenlyse årsager ikke gå viralt som i dag, men hun blev også hyldet, og øjeblikket er blevet kædet sammen med det enorme boost, kvindefodbold oplevede i USA dengang, og som stadig varer ved.

Annonce:

- Jeg ser dig @Chloe_Kelly98. Godt gået. Nyd de gratis runder af pints og middage resten af dit liv i England. Skål!, skrev hun i timerne efter finalen.

Men det er nu ikke Chastain og dennes jubelscene, der har foranlediget Chloe Kelly til at smide blusen.

Det er en mand. En kendt én af slagsen.

'Tænk hvis det bliver mig'

For Chloe Kelly er stor Queens Park Rangers-fan og har været det, siden hun var barn. Dengang hvor Bobby Zamora spillede der.

Det er otte år siden, den dengang 16-årige Chloe var taget på selvsamme Wembley, hvor hun søndag blev hele Englands helt, for at se QPR spille oprykningsfinale til Premier League.

De på dagen sort- og rødstribede fra London mødte Derby County. Efter 57 minutter kom Zamora på banen i stedet Kevin Doyle. Og det var Zamora, der stod klar i feltet, da der var spillet 89 og 50 sekunder og stillingen stadig var 0-0.

Annonce:

Hans venstreben ramte perfekt bolden, der gled i en bue rundt om Derbys Lee Grant i målet, og Zamora fejrede scoringen ved at flå blusen af og løbe jublende rundt med den i den ene hånd. Fuldstændig som Chloe Kelly gjorde otte år senere.

Foto: Philip Oldham/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg sagde til min familie, at den ene gang jeg har været på Wembley, var det fantastisk. Det var Bobby Zamora-øjeblikket med QPR, fortæller hun til talkSPORT.

- Jeg sagde til min familie søndag morgen, forestil jer, vi får et Bobby Zamora-øjeblik, og det er mig ... og nu er det sket! Bloody hell! Utroligt. Det er sådan noget, drømme bliver gjort af, siger hun.

- Ja, jeg tog blusen af. Jeg nød hvert et øjeblik af det. Jeg omfavnede det virkelig. Man lever jo for den slags øjeblikke som en lille pige. Og den lille pige nød det hele, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: