Han har set over 400 landskampe: - Jeg bliver ved

Der er stor danskerfeber i Ljubljana, inden Danmark spiller landskamp mod Slovenien. Det er landskamp nummer 403 for Claus Sømand

Klaus Sømand skal mandag aften overvære sin landskamp nummer 404. Han ser det som et privilegium at rejse verden rundt for at støtte de danske drenge

Midt blandt ellevilde danske fans sidder Klaus.

Klaus Sømand, som han bliver kaldt.

Med en hat på hovedet, et venligt smil og en øl i hånden er den 69-årige landsholdsfan igen draget på udebanetur. Denne gang til den slovenske hovedstad, Ljubljana.

Han går under navnet Klaus Sømand. Mandag skal han se sin landskamp nummer 404. Foto: Claus Bonnerup

For ham er det ikke første gang, han skal overvære en landskamp. Langtfra endda. Mandagens EM-kvalifikationen bliver faktisk Klaus Sømands landskamp nummer 404.

Hvorfor så mange? Fordi han ikke kan lade være.

- Jeg elsker både at rejse og se fodbold. Det er pragtfuldt. Jeg føler mig privilegeret, siger Klaus Sømand, da Ekstra Bladet møder ham midt i den danske fanzone på baren Cutty Sark Pub.

Så længe han kan gå, har Klaus Sømand tænkt sig at blive ved med at følge det danske landshold. Foto: Claus Bonnerup

Rørt til tårer

Klaus Sømand så sin første landskamp helt tilbage i december 1963. Her mødte Danmark lilleputstaten Luxembourg i en kvalifikationskamp til Nations Cup.

Siden har været fast mand i rødt og hvidt både i Parken og på udebaneture.

- Jeg er tæt på at blive 70 år, og jeg håber bare, at jeg i de sidste par år, jeg lever, kan få lov .. siger den passionerede fan, inden tårerne begynder at presse sig på.

- Nu bliver jeg helt rørt ... At jeg stadig kan få lov at komme med.

Har en drøm

Selvom Klaus Sømand er ved at være oppe i årene, har han ingen planer om at stoppe med at gå til landskampe lige foreløbig.

Faktisk har han en drøm, han håber bliver til virkelighed.

- Jeg håber, jeg måske kan komme med til VM i 2030. Så vil jeg sige tak, siger han og kigger op mod himlen.

For nu handler det om at nyde rejserne rundt omkring i verden, hvor han sammen med sin klub 'Tur-retur' tager til alle de danske udebanekampe.

Klaus Sømand og resten af de omkring 800 medrejsende fans kommer mandag aften til at gøre, hvad de kan for at støtte Kasper Hjulmands mandskab på Stožice Stadion i Ljubljana.

EM-kvalifikationskampen mellem Slovenien og Danmark bliver sparket i gang klokken 20.45.