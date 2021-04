Han kan blive den helt store EM-vinder

UEFA er klar til at udvide de 24 spillertrupper til EM på grund af coronakrisen fra 23 til 26 spillere – Zanka står ikke godt i kapløbet om en plads

Kampen om pladserne til det centrale forsvar i Kasper Hjulmands EM-trup er barsk. Landstræneren kunne udtage seks-syv kvalificerede, centrale forsvarsspillere.

Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Joachim Andersen ligner de fire sikre kort, som med sikkerhed bliver udtaget.

Men nu planlægger UEFA at udvide de 24 spillertrupper til EM fra 23 til 26 spillere på grund af corona-krisen, så holdene ikke svækkes under slutrunden, hvis der kommer et udbrud i en af spillertrupperne.

Og den udvidelse åbner døren for flere spillere, som på forhånd så ud til at være langt fra en EM-pladser.

Andreas Cornelius må være en af emnerne, som kan snuppe en af de tre ekstra pladser i EM-truppen. Foto: Lars Poulsen.

Mange til få pladser

Andreas Maxsø, der har været en af Superligaens bedste i sæsonens løb, står stærkt i billedet til at snuppe en af de tre overskydende pladser.

Den 27-årige Brøndby-anfører har overstrålet mange af konkurrenterne i sæsonens løb, men han vil få kamp til stregen om en plads af Alexander Scholz fra FC Midtjylland.

Men nu kan spillere som Robert Skov og Andreas Cornelius også øjne muligheden for at komme ind i billedet til en af de yderste pladser i truppen. Ligesom Jens Jönsson, Henrik Dalsgaard, Pione Sisto, Marcus Ingvartsen, Alexander Bah og måske Superligaens topscorer, Mikael Uhre, kan drømme om muligheden.

Mathias Zanka Jørgensen har leveret et skuffende forår. Det vil være overraskende, hvis han spiller sig ind i EM-truppen. Foto: Lars Poulsen.

Ser sort ud for Zanka

Til gengæld ser det ikke særlig lyst ud for Mathias Zanka Jørgensen. Han var senest på landsholdet i efteråret.

Zanka har leveret et meget skuffende forår, der kulminerede med, at han blev sat af FCK-mandskabet, og han spiller lige nu, faktisk kun fordi Nicolai Boilesen afsoner karantæne.

EM virker til at være langt væk for den 31-årige FCK-spiller.

EM afvikles i perioden 11. juni til 11. juli. Fire af kampene skal spilles i Parken heraf Danmarks tre indledende gruppekampe.