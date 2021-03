- Han kan noget andet end de andre

Flemming Pedersen, FC Nordsjællands cheftræner, har sammenlignet ham med Michael Laudrup, når det handler om spilintelligens.

En klog fodboldspiller, der læser spillet langt før sine modstandere, opfatter det.

En strateg, der altid er et par skridt foran og læser, hvad der kommer til at ske i den konkrete situation på banen.

Hurtig i kasketten

Landstræner Kasper Hjulmand synes det er meget svært at lave direkte sammenligninger mellem fodboldspillere, men han køber præmissen om, at Mikkel Damsgaard ofte er et par træk foran sine modstandere.

- Mikkel er bare et sekund eller to hurtigere til at opfatte tingene. Til at se, hvad der kommer til at ske. Og det har enorm betydning på banen, siger landstræneren, der afslører, at det naturligvis hjælper i karakterbogen, når man leverer så stærk en indsats forud for EM-udtagelsen om et par måneder.

To scoringer, ét oplæg og en spilleglæde, der viste, han er blevet mere moden efter skiftet til Serie A.

- Damsgaard har lagt på i Italien. Han er blevet hurtigere og er en type, der kan noget andet end de andre, vi har i truppen. Han er en utrolig spændende spiller, som også kommer til at gøre en spiller som Christian Eriksen bedre, påpeger Kasper Hjulmand.

Landstræner Kasper Hjulmand glæder sig meget over Mikkel Damsgaard. Foto: Lars Poulsen

EM fylder meget

Man kan godt sige, at Mikkel Damsgaard er limen på et fodboldhold. For uanset, hvem han spiller sammen med, er han dygtig til at binde tingene sammen.

- EM fylder vildt meget. Jeg spiller for at komme med til EM. Men jeg har stadig meget tid i klubben, hvor jeg skal bevise mig for landstræneren, siger Mikkel Damsgaard, der også har alderen til at være med i slutkampene på U21, hvis holdet går videre til juni.

- Men jeg vil nu helst være med til EM på landsholdet, siger den 20-årige med et skævt smil.

- Jeg synes, jeg leverede et fint indtryk, lød det fra Mikkel Damsgaard efter Moldova-kampen.

26 kampe og to scoringer samt stærke præstationer i januar-februar har vist, at troen hos manager-veteranen Claudio Ranieri er stor på det danske stortalent.

- Jeg har været utrolig glad for skiftet til Sampdoria. Det er en fed by (Genoa).

Træneren stoler på mig, han vil gerne bruge mig og jeg har gode muligheder for at udvikle mig, forklarer Mikkel Damsgaard, der har fulgt lidt med i skriverierne om hans fodboldfremtid.

Med to kasser mod Moldova fik Mikkel Damsgaard i sin blot anden landskamp også markeret på den scene. Foto: Lars Poulsen

Prisen er tredoblet

Et italiensk medie nævnte, at Sampdoria havde sat et prisskilt på 150 mio. kr. på danskeren. Han kostede en tredjedel – 50 mio. kr. sidste sommer.

Både Inter, Milan og Napoli viser interesse for stortalentet.

- Jeg kan sagtens se mig selv spille endnu en sæson i Sampdoria.

- Jeg har altid drømt om Spanien, men Italien passer mig faktisk fint, siger Mikkel Damsgaard og nikker til en af topklubberne i Serie A på længere sigt kunne være interessant.

