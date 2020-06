Han skaber problemer

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand har bragt sig selv, Dansk Boldspil-Union (DBU) og Danske Spil i problemer. Og det endda inden sin første landskamp.

Det mener brandingeksperter, efter at Hjulmand til sportsprogrammet 'Fremkaldt' på Radio4 har udtalt, at spilreklamer skal forbydes.

Det er problematisk, fordi Hjulmand er ansat af DBU, der har Danske Spil blandt fodboldlandsholdets sponsorer.

Sådan er meldingen fra Simon Bastiansen. Han er sponsorrådgiver i bureauet MKTG.

- I mine 25 års arbejde med professionelle partnerskaber har jeg aldrig været ude for noget før som dette. Det er helt uhørt, at han går rundt og siger sådan nogle ting offentligt. Det virker uprofessionelt, siger Bastiansen.

- Så kan han have ret eller ej. Han har nogle holdninger. Det er helt fair. Men det strider direkte imod nogle af de mangeårige partnere, som DBU har. Det skaber unødig støj i organisationen, siger Bastiansen.

Hjulmand burde umiddelbart koncentrere sig om det sportslige. Det mener sportsøkonom Kenneth Cortsen, der forsker i sportens kommercialisering ved University College Nordjylland.

- Det kontroversielle er, at der er en landstræner, der er ansat til at varetage de sportslige hensyn, men som udtaler sig om det kommercielle.

- Sporten er de seneste år blevet meget marketing-, event- og mediedrevet. Derfor er der et enormt spotlight på Hjulmand nu.

- Hjulmand er ansat som cheftræner for A-landsholdet for herrer, som er DBU's kommercielle lokomotiv.

- Han er ansat i en sportslig rolle. Det er der, hans ekspertise er. Der er andre, som organisatorisk er ansat til at tage sig af den kommercielle forretning, siger Cortsen.

Hjulmand er som sådan i sin gode ret til at udtale sig, som han vil, understreger Cortsen.

- Vi lever i et land med ytringsfrihed, så folk er i deres gode ret til at have en holdning, men sponsorater lever af positive associationer.

- Så det bliver et spørgsmål om, hvordan dette påvirker det kommercielle partnerskab mellem Danske Spil og DBU, når en som Hjulmand udtaler sig sådan her, siger Cortsen.

Carsten Herholdt, som ejer The Brand Agency, der beskæftiger sig med pr, branding og kommunikation, kalder det for 'kontroversielt og vildt fra Hjulmands side'.

Men det viser også, at Hjulmand er en person, der kommer med kontante holdninger.

- Det er kontroversielt, men hvis man stopper op, kan man også tænke, om det i virkeligheden ikke er forbilledligt med en landstræner, der er dedikeret sporten så meget, så han nægter at lade den blive inficeret med spil og betting, som har vist sig at kunne ødelægge mennesker.

- Så hvis jeg tænker branding, reklame og pr, så tænker jeg, at her har vi en landstræner, der har noget på hjerte.

- Men det er klart, at Danske Spil bliver udfordret her, da det er deres kerneprodukt, og det kan de ikke lave om på, siger Herholdt.

Danske Spil har ingen kommentarer til sagen. DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, slår fast, at Hjulmands kritik ikke er møntet konkret på Danske Spil, men på spilleindustrien generelt.

