- Han skal holdes nede

Pierre-Emile Højbjerg imponerer stort og er en type, der hele tiden vil gøre alt for at blive bedre, men han skal også holdes lidt nede, siger Simon Kjær med et smil

På mange måder er han sgu sin egen!

Pierre-Emile Højbjerg er lige nu det helt store lyspunkt i en mørk tid for det danske fodboldlandshold, der slet ikke lever op til forventningerne for tiden.

Efter de to landskampe – mod Nordirland og Slovenien – har der slet ikke hersket tvivl om, at Tottenham-spilleren har været helt i særklasse.

Og der kommer også anerkendende roser fra landsholdsanfører Simon Kjær, der er imponeret over Højbjergs udvikling den seneste tid.

Simon Kjær siger, at Pierre Emile Højbjerg skal holdes nede, fordi han har så mange ideer til at optimiere sin træning for at blive bedre. Foto: Claus Bonnerup.

- Pierre har en fantastisk energi. Derfor er det vigtigt, vi lader ham folde sig ud, så han får lov at vise den enorme kvalitet, han har, både på og uden for banen, siger Simon Kjær, der uddyber:

- Men han er også en meget speciel karakter, som vi arbejder lidt på at få åbnet op.

- Pierre skal nogle gange holdes nede, fordi han er en type, der får rigtig mange ideer. Han gør det kun, fordi han hele tiden vil optimere for at blive bedre, pointerer Simon Kjær, der har store forventninger til fremtiden for Højbjerg.

- Jeg er overbevist om, at han har et niveau mere. Det får vi at se i fremtiden, fastslår han.

Pierre-Emile Højbjerg har med afstand været bedste dansker i de to landskampe mod Nordirland og Slovenien. Foto: Claus Bonnerup

Sommeren kan meget vel betyde et klubskifte for Højbjerg, der er sat i forbindelse med en genforening med Bayern München. Den tyske mesterklub, som han forlod i 2016 efter to lejeaftaler i først Augsburg og siden Schalke.

Og det er ikke bare et løst rygte, men et skifte, der godt kan blive en realitet.

Og Bayern München er ikke det værste sted for Højbjerg at komme tilbage til. Se blot her, hvad han sagde til TV 2, da han forlod Bayern München i 2016.

- Jeg tror mange vil skrive under på, at de gerne vil spille i verdens bedste klub. Men hvis man ikke kan spille og være en del af det, så er det klart, så har jeg også nogle ambitioner selv. Og jeg føler, at jeg har noget at give af, og hvis det ikke er her (red. Bayern München), så må jeg finde et andet sted at dele ud af, sagde han dengang.

Pierre Emile Højbjerg kan denne sommer blive genforenet med Bayern München, som han forlod i en meget ung alder. Foto: Matthias Schrader/AP

Med to år igen af Tottenham-kontrakten er det nu, han skal sælges, hvis den engelske klub skal have en god pris for den 27-årige dansker.

Landskampen mod Slovenien var kamp nummer 53 for Pierre-Emile Højbjerg i sæsonen. 49 af de kampe har han fået fuld spilletid.