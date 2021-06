Han topper listen inden kvartfinalen

Set over de tre kampe, Ekstra Bladet har givet karakterer ved EM, er Atalanta-backen Danmarks bedste spiller under EM

Slutrunder er et af de steder, hvor stjerner fødes.

Den aktuelle udgave af EM er ingen undtagelse. Og denne gang er en dansker et af de navne, som vækker opsigt.

Det er nemlig ikke kun i Danmark, at man har opdaget Joakim Mæhles kvaliteter.

Internationale iagttagere har naturligvis ikke kunnet undgå at bemærke Atalanta-backens mange ture op af den danske venstreside og de to kolde fra kassen, han har serveret mod Rusland og Belgien.

Hos ansete The Athletic har flere EM-skribenter Mæhle på holdet med turneringens hidtil bedste spillere, hvor tyske Robin Gosens er hans største rival på venstre back, og i Ekstra Bladets karakterbog scorer nordjyden også topkarakter.

Efter de første fire kampe (Ekstra Bladet uddelte ikke karakterer efter opgøret mod Finland, red.) topper han med et karaktergennemsnit på 5,33 efter to femtaller og topkarakteren seks, der blev uddelt mod russerne.

Så gode har danskerne været ved EM Joakim Mæhle: 5,33 (5, 6, 5) Pierre-Emile Højbjerg 5 (5, 5, 5) Andreas Christensen: 4,66 (4, 6, 4) Simon Kjær: 4,66 (4, 5, 5) Mikkel Damsgaard: 4,66 (5, 5, 4) Yussuf Poulsen: 4,5 (4, 5) Jannik Vestergaard: 4 (4, 3, 5) Daniel Wass: 4 (4, 4) Kasper Dolberg: 4 (2, 6) Andreas Cornelius: 4 (UB, UB, 4) Mathias Jensen: 4 (UB, UB, 4) Kasper Schmeichel: 3,66 (3, 4, 4) Thomas Delaney: 3,66 (3, 4, 4) Martin Braithwaite: 3,66 (4, 3, 4) Christian Nørgaard: 3,66 (3, 4, 4) Jens Stryger Larsen: 3,33 (3, 3, 4) Nicolai Boilesen: UB Andreas Skov Olsen: UB Joachim Andersen: UB Kasper Hjulmand: 5,33 (5, 5, 6) Ekstra Bladets karakterskala går fra 0-6. UB gives til spillere, der får færre end 20 minutters spilletid. Vis mere Vis mindre

- Han er en højrebenet venstreback, og det får han brugt til sin fordel. Han har en motor, der er helt vild, roser Thomas Delaney, der mod waliserne måtte bede Joakim Mæhle om lige at tage en slapper.

- Da det røde kort bliver begået, er jeg ude og sige til ham, ’slap nu af, altså. Der er fem minutter tilbage, og vi fører 3-0’. Han er et godstog derude, konstaterer landsholdsveteranen.

Selv nyder Danmarks nye stjerne bare succesen, der blandt andet kan aflæses i mængden af beskeder, der tikkede ind efter 4-0 triumfen over Wales.

- Der er en masse, der skriver. Det er dejligt, men det er umuligt at svare alle, fortæller Mæhle, der glæder sig til at fortsætte EM-eventyret.

- Vi oser af selvtillid. Man kan mærke det på banen, også selv vi ikke begyndte godt mod Wales, siger sommerens hidtil varmeste fodbold-dansker.

Joakim Mæhle har imponeret voldsomt under EM. Foto: Lars Poulsen

Næstbedste dansker i Ekstra Bladets karaktergivning har været Pierre-Emile Højbjerg, der indledte EM med et brændt straffespark, men siden kun har leveret toppræstationer med tre femtaller på stribe.

Andreas Christensen, Mikkel Damsgaard og anfører Simon Kjær deler tredjepladsen med en gennemsnitskarakter på 4,66.

På bænken er der også fuld gevinst til Kasper Hjulmand, som scorer samme høje gennemsnit som Joakim Mæhle for sin evne til at samle holdet og sig selv op efter chokket med Christian Eriksen, og skabe den mest slagkraftige enhed, Danmark har rådet over i mange år.

Du kan genlæse karaktererne fra de tre seneste kampe her: Belgien, Rusland, Wales.

Kasper Hjulmand har leveret et brag af en trænerpræstation. Foto: Lars Poulsen

Wind og forsvind

Mens navne som Mikkel Damsgaard, Joakim Mæhle og senest Kasper Dolberg er trådt i karakter under EM, så har slutrunden udviklet sig skuffende for FCK’eren Jonas Wind.

Den unge angriber lignede Kasper Hjulmands førstevalg, da EM blev skudt i gang, og han startede inde mod Finland i det første, traumatiske opgør i Parken.

Her var Wind tæt på at bringe Danmark foran 1-0, inden Christian Eriksens kollaps vendte alt på hovedet, men måtte se sin afslutning reddet af Lukas Hradecky.

Lige nu er både Andreas Cornelius og Kasper Dolberg foran Jonas Wind i køen til spilletid. Foto: Lars Poulsen

Siden har Jonas Wind ikke været i aktion. Mod Belgien spillede Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite på toppen, mens Andreas Cornelius blev smidt ind, da Danmark jagtede udligningen.

Og mod russerne kom både Cornelius og Dolberg ind, mens Jonas Wind varmede bænk.

Det blev heller ikke til spilletid mod Wales, hvor Kasper Dolberg startede inde og scorede to gange, mens Andres Cornelius blev skiftet ind.

Dermed ser det ud til, at Wind er gledet fra toppen til bunden af Kasper Hjulmands angrebshierarki på få uger.

