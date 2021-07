Hans far blev myrdet, hans mor rejste fra ham

Når Raheem Sterling sad i stuen, kunne han høre, hvis der blev scoret.

Brølet fra Wembley fik ham til at drømme.

Om at det en dag ville være ham, der fik det til at runge på det historiske stadion i det nordvestlige London.

Den engelske landsholdsstjerne Raheem Sterling voksede bogstaveligt talt op i skyggen af sin drøm.

Mens enorme byggekraner i starten af årtusindet arbejdede på opførelsen af et nyt Wembley, løb en dreng rundt på et stykke slidt græs i nærheden og drømte.

- En dag gik jeg udenfor og så denne kæmpe bue på himlen. Den steg op over boligkomplekset som et bjerg.

- Jeg plejede at spille på et grønt område lige ved mit hus. Jeg kunne sparke på mål, vende mig for at juble, og så ville Wembleys bue være lige over mit hoved.

- Det var, som var du der, skriver Raheem Sterling på sitet The Players' Tribune.

De berømte tvillingetårne på Wembley er blevet erstattet af en bue, der rejser sig 133 meter over jorden. Foto: Jane Mingay/Ritzau Scanpix

Her fortæller den 26-årige Manchester City-spiller sin historie.

Der har de seneste år været flere versioner.

I engelske medier har Sterling ofte været udskældt og ikke kun for ting, han har gjort eller ikke gjort, på banen.

Efter deres smag har der været for meget bling-bling over den hurtige kantspiller.

Forargelsen var stor især hos The Sun, da han lige efter Englands EM-fiasko i 2016 viste sit palæ og flåde af dyre biler frem for venner.

Videoerne havnede på Snapchat, og særligt juvelerne på badeværelset fik flere engelske fans til kræve ham smidt af landsholdet.

Han fik også kritik for sine præstationer på banen under EM i Frankrig, og det fik ham til at bruge hashtagget #TheHatedOne på Instagram.

Med sine 67 landskampe er 26-årige Raheem Sterling den spiller i den nuværende trup, der har fået flest landskampe. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Sådan var det engang, men er det ikke længere. På fire uger er den hadede blevet til den elskede.

Raheem Sterling skulle efter Englands åbningskamp mod Kroatien svare på, hvorvidt han med sin scoring havde retfærdiggjort sin startplads.

- Jeg prøver, sagde en overrasket Sterling.

Han fik kritik efter 0-0-kampen mod Skotland, men blev matchvinder mod Tjekkiet, scorede mod Tyskland, og hans præstation mod Danmark fik overbevist de sidste tvivlere.

De engelske eksperter talte ikke meget om det kontroversielle straffespark, han fremtvang i den forlængede spilletid.

De ville hellere diskutere, hvor på listen over de største engelske landsholdspræstationer, at Raheem Sterlings EM skulle placeres.

Vejen til Wembley var kort for Raheem Sterling, men samtidig uendeligt meget længere end de flestes.

Han var en fattig faderløs dreng fra Jamaica, der fantaserede om at spille på det mægtige stadion.

Nogle drømme går i opfyldelse, og Sterling bærer den altid med sig.

Raheem Sterling har en tatovering af en dreng, der kigger op på Wembley. Foto: Carl Recine/AFP/Ritzau Scanpix

På sin venstre arm har han tatoveret en ung dreng, der med en bold under armen kigger op på Wembley og den mægtige bue.

Han har nummer ti på ryggen.

De tidlige år - fra Jamaica til Liverpool

Far blev myrdet

Da Raheem Sterling var to, blev hans far myrdet. Philip Slayter blev skudt, og Raheem Sterling har en tatovering af en M16-riffel på sit højre ben.

Det har han fået kritik for, men han har forklaret det med, at han har lovet sig selv aldrig at røre et våben.

- Jeg skyder med min højre fod, så det har en dybere betydning.

Foto: Instagram

Efter mordet på faren rejste Raheem Sterlings mor, Nadine, til England for at få en uddannelse.

Hun ønskede at give sine børn et bedre liv.

Raheem Sterling boede i nogle år hos sine bedsteforældre i Kingston, inden han som femårig blev genforenet med sin mor i London.

Gjorde rent med mor

Der var ikke mange penge at gøre godt med, da Raheem Sterling voksede op i den engelske hovedstad.

Hans mor tog ekstra rengøringsjob på hoteller, så hun kunne betale for sin egen uddannelse og mad til sine børn.

De havde, hvad de skulle bruge, men ikke mere end det. Raheem Sterling og hans søster Lakima hjalp hende med at gøre rent på et hotel i Stonebridge.

- Jeg ville skændes med min søster. 'Nej! Nej! Du må ordne toiletterne denne gang. Jeg tager lagnerne.'

Flyttede fra sted til sted

I en periode på et par år flyttede familien Sterling fra sted til sted, fordi de ikke havde råd til lejen.

På vej hjem i bussen fra træning ville Raheem få en besked fra sin mor med en adresse. 'Det er, hvor vi bor nu.'

For Raheem Sterling var det normalt, men han kæmpede for at få en kontrakt med en klub, så hans mor og storesøster ikke skulle bekymre sig længere.

Han har sagt, at han aldrig har været så glad som den dag, da han købte et hus til sin mor.

Gik i specialklasse

I skolen havde Raheem Sterling det svært.

Han var med egne ord uartig og blev derfor sendt i en specialklasse, hvor der var tre lærere til seks elever.

'Hvis du forsætter på den måde, vil du, når du bliver 17, enten spille for England eller være i fængsel,' sagde læreren Chris Beschi fra Vernon House Special School til den dengang tiårige Raheem Sterling.

Syv år senere fik han debut på det engelske landshold i en kamp i Stockholm.

Han var 17 år og 341 dage.

Raheem Sterling blev solgt fra QPR til Liverpool. Her har han netop scoret mod sin tidligere klub. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Storesøster ofrede sig

Da Raheem Sterling var 10 år, ville Arsenal have ham. 'Jeg skal til Arsenal,' sagde han til sine venner, men hans mor fik ham på andre tanker.

Hun overbeviste ham om i stedet at tage til den lille London-klub QPR.

Det betød ekstra rejsetid for Raheem Sterling og hans søster Lakima.

Han måtte ikke tage ud til træningsanlægget ved Heathrow alene, så hun var altid med.

De skulle med tre forskellige busser og tog turen nærmest hver dag.

- Vi tog af sted kvart over tre og var hjemme klokken elleve. Hun sad oppe i et lille cafeteria, indtil jeg var færdig med at træne.

- Tænk sig at være 17 og gøre det for sin lillebror. Ikke en eneste gang hørte jeg hende sige 'næh, jeg gider ikke følge ham til træning.'

Som 15-årig købte Liverpool Raheem Sterling for knap fire millioner kroner.

Resten er historie.