Hansi Flick er færdig som tysk landstræner

Nul sejre i de seneste fem kampe er ikke noget, man forbinder med det tyske fodboldlandshold.

Men det er altså lige nu realiteten for den gigantiske fodboldnation, og det har kostet dyrt for landstræner Hansi Flick.

Den 58-årige tysker er nemlig blevet fyret af det tyske fodboldforbund, der nu skal ud og finde en ny mand, der skal stå i spidsen for holdet til det kommende EM på hjemmebane.

Det bekræfter forbundet på sin hjemmeside.

Udover Hansi Flick ryger hans to assistenter Marcus Sorg og Danny Röhl også i svinget.

Flick nåede at være i spidsen for Die Mannschaft i to år.

- Vi var nødt til at gøre noget

Rudi Völler, der er direktør for det tyske fodboldforbund, udtaler, at det ikke har været nogen nem beslutning, men det var en nødvendighed.

- Kampen mod Japan viste os tydeligt, at vi ikke kan udvikle os yderligere med den nuværende situation, siger Völler.

- Nu skal vi agere ansvarligt og sørge for at ændre på tingene, så vi kan få den dominerende og ambitiøse rolle, vi ønsker at have under europamesterskaberne i vores eget land.

EM-slutrunden i Tyskland løber af stablen i sommeren 2024.

Kæmpe VM-skuffelse

Ligesom det danske fodboldlandshold skuffede tyskerne fælt under VM-slutrunden i Qatar i sommer.

En sejr, et nederlag og en uafgjort var ikke nok til at spille sig videre fra gruppe E, hvor Spanien og Japan gik videre.

Efter skuffelsen til VM har holdet spillet seks venskabskampe, da de allerede er klar til EM-slutrunden, fordi de er værter.

Her er det dog kun blevet til en sejr over Peru, en 3-3-kamp med Ukraine og nederlag til Belgien, Polen, Colombia og Japan.