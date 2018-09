Har du spillet på landskampen? Her er den gode besked fra Danske Spil

Efter et højest usædvanligt forløb op til venskabskampen mellem Slovakiet - Danmark vil Danske Spil og Youbet refunderer tabte 1X2-væddemål på kampen, hvis Slovakiet besejrer Danmark

Tidligere i dag oplyste Danske Spil til BetXpert, at det endnu var usikkert, om væddemål på Slovakiet - Danmark, der var sat inden suspenderingen af oddsene, vil blive annulleret.

Men nu er en beslutning taget. Det oplyser Danske Spil til onlinemediet BetXpert. (link: https://www.betxpert.com/artikel/danske-spil-og-youbet-refunderer-tabte-1x2-vaeddemaal-hvis-slovakiet-vinder)

- Vi kan konstatere, at der foreligger en helt usædvanlig situation i forhold til den sportslige afvikling af kampen. Ifølge vores spilleregler står alle væddemål ved magt, men vi ønsker ikke, at denne her usædvanlige situation skal give vores kunder en uheldig spiloplevelse, siger Marie Grabow Westergaard, pressechef hos Danske Spil.

- I tilfælde af Slovakiet-sejr tilbagebetaler vi alle indgåede kampvinder-indskud, der blev indgået inden suspenderingen, på dansk sejr og på uafgjort. Har du spillet på sejr til Slovakiet, så er der gevinst. Det gælder også for Youbet, siger Grabow Westergaard.

Tilbagebetalingen sker først, når selve kampen er afviklet og afgjort.

Ved sejr til Slovakiet sker følgende: Gevinst på Slovakiet-sejr, refundering på uafgjort og refundering på dansk sejr.

Gevinst på Slovakiet-sejr, refundering på uafgjort og refundering på dansk sejr. Ved uafgjort sker følgende: Tab på Slovakiet-sejr, gevinst på uafgjort og refundering på dansk sejr.

Tab på Slovakiet-sejr, gevinst på uafgjort og refundering på dansk sejr. Ved sejr til Danmark sker følgende: Tab på Slovakiet-sejr, tab på uafgjort og gevinst på dansk sejr.

Usikkert om der kommer nye odds

I skrivende stund er der kun enkelte bookmakere, der tilbyder spil på kampen. Størstedelen af spiludbyderne har fjernet odds på kampen. Det gælder også Danske Spil.

Og det er usikkert, om der igen kommer odds på Slovakiet - Danmark hos det statsejede spilleselskab, oplyser Marie Grabow Westergaard.

Fra Danske Spils hovedkontor på Korsdalsvej på den københavnske vestegn holdes der øje med oddsudviklingen, trupudviklinger og nyheder om kampen, hvorefter der tirsdag tages en beslutning om, hvorvidt der skal åbnes for odds på kampen igen.

"Ved eventuelle nye spil i morgen, vil refunderingen ikke gælde. Det gælder kun for indgåede væddemål, inden vi lukkede for spil på kampen," siger Marie Grabow Westergaard.

