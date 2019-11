Har fået nok af Danmark: - Minder om Brad og Angelina

Forud for braget om EM-billetten bliver der i Irland sukket dybt i Irish Times. I en klumme er dommen, at det er uhørt kedeligt, når Danmark og Irland byder hinanden op til dans, og skribenten beder en stille bøn om, at der går lang tid, før de to nationer mødes igen

Danmark og Irland kigger frem i mod det sjette indbyrdes opgør på bare to år.

Og det er trist, hvis man spørger Keith Duggan, der er skribent for The Irish Times.

Før mandagens kvalifikations-brag har den irske journalist i en klumme beskrevet, præcis hvor lidt han ser frem til det, der ellers på papiret bør være det helt tunge drama.

Ifølge Duggan er der tale om en rivalisering, der har produceret fire gange 90 ekstraordinært begivenhedsløse minutter, hvor to teknisk uoplagte mandskaber har trådt vande fra start, til dommerens fløjte og lettelsens suk lød til slut.

Noget lidenskabeligt arvefjendeopgør udvikler det sig nok aldrig til, for de to mandskaber er simpelthen for trætte af spille mod i hinanden.

Sådan lyder budskabet i klummen, hvor det tydeligt fremgår, at skribenten virkelig ikke glæder sig det mindste til den kommende kamp.

Det skulle så kun være for endelig at få det overstået og komme videre i teksten. En tekst, hvor den irske skribent selv håber på, at de to nationers veje ikke krydses i mange år.

- Irland og Denmark minder om Brad og Angelina i Mr. and Mrs. Smith. Idéen var fin. Men kemien var der bare ikke. Og kendskabet har affødt foragt, mener Keith Duggan, som går så langt som til at sige, at de dansk-irske 0-0-opgør er så nedtrykkende, at de kan få en fodboldfan til 'at stille spørgsmålstegn ved selve formålet med deres eksistens.'

Danske Thomas Delaney og irkse Robbie Brady i duel i løbet af den første af foreløbig tre nullerter. Delaney trådte en del irere over tæerne ved at udtale, at det at spille mod irerne føltes som 'at skulle åbne en dåse bønner med de bare hænder.' Foto: Jens Dresling

Som et tragikomisk teaterstykke

Men Irish Times-journalisten er ikke færdig med at drage sammenligninger, der skal illustrere, præcis hvor 'fascinerende forfærdelig' en serie kampe, de to landshold har orkestreret.

Han mener, at Irland-Danmark er som et teaterstykke af en af irernes større nationalklenodier, dramatikeren Samuel Beckett.

Beckett var kendt for sine absurde og ofte tragikomiske skuespil, og en kamp mellem de to nationer er som at se et af hans stykker 'fortolket gennem, hvad der meget vagt vagt kan blive opfattet som fodbold', lyder det.

- Fløjten lyder, kampen starter, du skeler forvirret gennem det fysiske delirium i håbet om rent faktisk at se bolden, og så, mange, mange, hjørnespark og off-sides senere slutter det. Som regel er der ingen taber eller vinder, og meget ofte er der ingen mål, skriver Duggan og fortsætter med at opsummere de irske og danske reaktioner, der som regel følger i kølvandet på den sædvanlige misere.

- Den irske manager vil sige, at han er tilfreds med, hvis ikke præstationen, så resultatet. Danskerne vil høfligt antyde, at irerne er lort, hvad gælder fodbold, og per følgeslutning, livet generelt. Så vil de tage flyene hjem, selvom de glædeligt ville cykle, hvis vi bare lagde nogle stier ud, og håbe, at de aldrig skal møde os igen.

Manden ved roret, Mick McCarthy, behøver ikke se smukt spil eller masser af mål fra sit hold for at holde sig positiv. Indtil videre har Irland scoret beskedne seks mål i syv kampe. Foto: Ritzau/Scanpix

Kedelige, velfungerende danskere

Den danske nation får også et par blandede ord med på vejen. Danmark føler sig angiveligt hævede over irerne, fordi vi mener, at vi er fodboldmæssigt overlegne og åh, så stolte af vores brug af cykler som transportmiddel og høje levestandard.

Vi er faktisk så velfungerende og perfekte, at vi gør irerne utilpasse og mistænksomme, skriver Duggan. Og kedelige er vi også, for med så velfungerende et samfund kan der ikke være meget plads til meget 'craic', et gammelt irsk ord for sjov og ballade.

Som eksempel bruges København, der i modsætning til Irland beskrives som et behageligt utopia med flotte, velklædte mennesker og ingen trafikproppe.

- Når irere konfronteres med en by som den, så kan de ikke lade være at tænke, at der har været noget salg af sjæl involveret. Hvis der ikke er noget at beklage sig over i en by, hvad skal menneskerne så snakke om hele dagen? Hvor er det sjove i det?

The Irish Times har tydeligvis ikke brugt mange regnvejrsdage på dansk jord, så positive og blottede for brok folk i København fremstilles. Men fodboldmæssigt rammer kritikken måske ikke helt uden for skiven.

Efter en enkelt afklapsning på 1-5, som de fleste danske fodboldfans nok har i kærlig erindring, men derudover tre nedtrykkende nulløsninger mødtes de to ufrivillige ærkerivaler senest i Parken i juni.

Her endte en ikke særlig sprudlende affære dog med at indeholde lidt mere dramatik end de to forhenværende gange, nationerne stødte på hinanden. Kampen blev 1-1.

Den sjette og skæbnesvangre kamp i Dublin, hvor Danmark altså kan sikre sig EM-deltagelse med mindst uafgjort, bliver spillet mandag 20:45.

