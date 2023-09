Har fået skade: Rejser hjem

Farvel og tak!

Landsholdsudtagelsen blev en kort fornøjelse for Alexander Bah, der blev skadet op til kampen mod San Marino og nu må rejse hjem.

Han havde ellers trænet med holdkammeraterne hele ugen, men torsdag blev der klarhed for, at han ikke får nogen kampe i denne samling.

- Alexander har fået en skade. Han har trænet med hele ugen, men en skanning torsdag viste, han har pådraget sig en fodskade, siger Kasper Hjulmand efter 4-0-sejren i Parken.

Alexander Bah har fået en fodskade og må rejse hjem. Foto: Kenneth Meyer

- Fredag udtager jeg en ny spiller til truppen, uddyber landstræneren.

Rasmus Nissen Kristensen og Victor Kristiansen må være stærke kandidater til den ledige plads.

Fokus for Kasper Hjulmand har hele ugen handlet om Finland. De fører gruppen med 12 point, mens Danmark og Slovenien hver har 10.

Kasper Hjulmand har hele ugen haft stor fokus på Finland. Foto: Jens Dresling

Et dansk nederlag søndag gør det svært at se, at Hjulmands tropper kan vinde gruppen, men det betyder stadig, at en EM-billet er en mulighed, fordi to nationer kvalificerer sig direkte til slutrunden.

- Vi har et efterslæb på tre point (den tabte kamp mod Kasakhstan). Vinder vi mod Finland ser det rigtig godt ud. Så har vi taget et rigtig godt skridt, pointerer landstræneren, der ventes at stille med sit stærkeste hold søndag mod Finland, der vandt 1-0 over Kasakhstan torsdag aften.