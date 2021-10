Har fået super tilbud

Fodbold-Danmark kan ånde lettet op.

Landstræner Kasper Hjulmand skal ingen steder. I hvert fald ikke i den nærmeste fremtid.

Der har ellers været flere forespørgsler til landstræneren efter den fornemme EM-præstation i sommer, hvor Kasper Hjulmand og det danske landshold begejstrede hele fodbold-Europa.

- Jeg har hen over sommeren fået flere henvendelser, men jeg har afvist alle. Jeg har ikke brugt to sekunder på at overveje mulighederne, siger Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Kasper Hjulmand er glad og lykkelig i jobbet som dansk landstræner. Derfor overvejer han heller ikke at skifte job. Foto: Lars Poulsen.

Har du afvist henvendelserne, fordi de ikke var interessante?

- Nej, slet ikke. Det var super interessante henvendelser. Men jeg føler, jeg lige er startet som landstræner. Der er en masse ting, vi har gang i. Ting som vi skal udvikle og forbedre.

- Jeg elsker jobbet. For mig er det en stor udfordring at se, hvor langt vi kan nå. Hvor godt vi kan komme til at spille, fordi vi har et meget spændende hold med stort potentiale, tilføjer Kasper Hjulmand, der ikke ønsker at gå nærmere ind i detaljerne om de jobtilbud, han har fået.

- Jeg har kun været her ét år. Vi har meget mere vi skal nå med landsholdet. Potentialet er stort, siger Kasper Hjulmand, der ikke har brugt to sekunder på at overveje de muligheder, han har fået hen over sommeren. Foto: Lars Poulsen.

- Har du været overrasket over de henvendelser, du har fået?

- Skal jeg være fræk og sige: Nej, det har jeg slet ikke været. Men som sagt er det ikke noget, jeg har brugt tid på at overveje, selv om det faktisk var superstort, siger Kasper Hjulmand med et skævt smil.

Inden Kasper Hjulmand blev ansat af DBU, var han i begyndelsen af 2019 meget tæt på at blive cheftræner for den belgiske traditionsklub, Anderlecht. Danskeren blev fravalgt på målstregen. Belgierne valgte i stedet Fred Rutten, der blot sad tre måneder i cheftrænerstolen.

Kan du se dig selv i landstrænerjobbet de næste ti år?

- Jeg lægger ikke karriereplaner. Hvis man gør det, tager tingene altid en anden drejning. Jeg øver mig i at være, hvor jeg er nu. Jeg er i en branche, hvor jeg ikke ved, hvad der sker om ét år. Men jeg håber, jeg er i færd med at planlægge VM i Qatar, fastslår han.

Efter sejren over Israel sagde DBU’s fodbolddirektør Peter Møller til Ekstra Bladet, at unionen ikke havde fået én eneste henvendelse på landstræneren efter sommerens store triumftog.

Henvendelserne nåede tilsyneladende ikke længere end Kasper Hjulmands bord, før de straks blev afvist.

Kasper Hjulmand har kontrakt med DBU frem til sommeren 2024.

Han startede i jobbet i 2019, hvor han det første år var konsulent. Men han tiltrådte faktisk allerede tidligt i 2020, da corona-pandemien brød ud.