Har nøglerolle på landsholdet: Nu er hun klar for Bayern München

Landsholdsforsvareren Simone Boye skal fremover spille for tyske Bayern München.

Mandag oplyser den sydtyske fodboldklub, at den har indgået en kontrakt med 26-årige Boye frem til sommeren 2022. Danskeren skifter fra svenske Rosengård.

- Bayern et tophold i den tyske dameliga, som er en af de bedste - måske den allerbedste. Klubben arbejder professionelt og tilbyder fremragende rammer.

- At skrive under med sådan en klub er virkelig en drøm, der er gået i opfyldelse, siger Simone Boye til Bayern Münchens hjemmeside.

Bayern-manager Bianca Rech ser frem til, at få den rutinerede dansker ind på holdet.

- Vi glæder os over, at det er lykkedes at få en internationalt erfaren forsvarsspiller ind på holdet, siger Rech til hjemmesiden.

I den tyske kvindeliga står Bayern München i skyggen af Wolfsburg, der har Pernille Harder på holdet. Wolfsburg topper i øjeblikket den tyske Bundesliga med et forspring på tre point til Bayern på andenpladsen.

