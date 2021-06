Har set så meget på Eriksen

Han er ikke Christian Eriksen, men Mikkel Damsgaard er dybt inspireret af Danmarks mest omtalte fodboldstjerne.

- 100%. Eriksen er en af de spillere, jeg har set mest - også i Tottenham. Jeg har virkelig set meget op til ham, da jeg var mindre. Han har ligget som 10'er, og jeg har ligget som 10'er. Det er næsten svært ikke at være inspireret, siger Damsgaard, der også har luret ting af, da han var helt tæt på Eriksen.

- Jeg har kigget på mange af de detaljer, han gør, og de rum han finder. Og så har jeg taget det med over til mit eget spil i en meget ung alder. Det er jo vanvittigt at kunne stå med ham på et landshold og se, hvordan han træner. Det har været en vild oplevelse.

Han beskriver sig selv som værende lidt mere en kantspiller eller angriber end Danmarks 10’er, der stadig kommer sig efter sit hjertesvigt i Parken 12. juni.

Inter-stjernen er dog stadig tæt på holdet – i digital forstand.

- Vi er i kontakt med ham, og vi er meget glade for, at han har det godt og er glad igen. Det er det vigtigste for os, siger Damsgaard, der har spillet alle tre kampe efter det frygtelige Finland-kamp. Her er det blevet til et drømmemål og et oplæg, og i det hele taget har den 20-årige Sampdoria-komet fået store roser for sit spil.

Præsidenten i den italienske klub, Massimo Ferrero, mener således, at han nu koster et sted mellem 30 og 50 mio. euro, hvilket svarer til mellem 223 til 371 millioner danske kroner. Han er dog ikke til salg umiddelbart, siger bossen.

Overrasket

’Dams’ havde ikke turde håbe på så stor en rolle til mesterskabet.

Hvorfor er du overrasket over at have fået chancen?

- Nok fordi jeg ikke har spillet så meget inden det. Det giver da god mening, at jeg ikke havde regnet med det. Da chancen kom, var jeg klar til det og følte mig klar til at fyre den af. Med supporten fra holdkammeraterne så var der egentlig ikke så meget andet at gøre end gå ud og give alt, hvad man havde, siger Damsgaard, der bakkes op af landstræneren.

- Jeg ville have ’Dams’ ind i et nyt system, og det lykkedes fra første fløjt. Damsgaard har grebet den chance, og han roder derinde, hvor det gør ondt, siger Kasper Hjulmand.

Og nu venter Tjekkiet så lørdag, hvor Jyllinge-stjerneskuddet igen kan få en plads i rampelyset. Han tror på succes.

- Vi er meget selvsikre.

