Har slået benene væk under Hjulmand

Han brændte Superligaen af i sidste sæson, hvor han var en af de mest markante profiler på Brøndbys mesterhold.

Siden kom sommerskiftet til Eintracht Frankfurt. Og det tager ofte lidt tid at vænne sig til nye omgivelser og nye spilleformer.

Men sådan har det ikke været for Jesper Lindstrøm.

Den start, han har fået, har nærmest slået benene væk under landstræner Kasper Hjulmand.

Jesper Lindstrøm i midten ved mandagens træning sammen med Andreas Skov Olsen og Mohamed Daramy. Foto: Lars Poulsen.

- ’Jobbe’ er bare steppet op i niveau. Det er virkelig et godt skifte for sådan en knægt, der nu spiller fast i Bundesligaen, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Normalt må man forvente, at det tager lidt tid at vænne sig til nye omgivelser. Men ’Jobbe’ har jo fra starten sat sig i respekt for de andre. Han har været en af deres bedste offensive kort. Og det er flot, påpeger han.

Landstræneren mener, at kampene i Bundesligaen passer perfekt til det unge stortalent, fordi de altid åbner sig i løbet af anden halvleg.

- Det giver plads til ham, så han kan drive bolden frem ad banen. Jeg må sige, han er startet stærkt, sammenfatter Kasper Hjulmand.

Landstræner Kasper Hjulmand er dybt imponeret over den start, Jesper Lindstrøm har fået i Frankfurt. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm var i første omgang ikke udtaget til landsholdet, men da afbuddene begyndte at vælte ind, blev han udtaget til truppen, hvor han sagtens kan få en rolle i løbet af de tre kampe, der venter mod Skotland, Færøerne og Israel.

'Jobbe' skal nok ikke forvente en hovedrolle mod Skotland onsdag aften, men han kan sagtens få en større rolle i lørdagens udekamp mod Færøerne.