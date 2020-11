Har spillet 37 minutter: - Fantastisk

Der er kamp om spilletiden i FC Barcelona.

Danske Martin Braithwaite har hidtil fået 37 minutter i de ni kampe, han har været udtaget til, men om det er en succes eller fiasko, afhænger af øjnene, der ser.

Selv er hovedpersonen ikke i tvivl.

- Jeg føler, det går fantastisk og i den rigtige retning. Jeg er sindssygt taknemmelig for, at jeg er i en periode, hvor jeg kan blive bedre med min tålmodighed, lyder det, vistnok uden en antydning af ironi.

- Jeg er meget glad for den udfordring, jeg har på klubholdet. Vi bliver bedre for hver kamp, og jeg føler, at alt går i den rigtige retning.

Der er langt mellem minutterne for Martin Braithwaite. Foto: Ritzau Scanpix

Men målet er naturligvis flere minutter og en større rolle.

- Selvfølgelig vil man gerne spille mere, men det er ikke noget, jeg beklager mig over. Jeg ved, at med tålmodighed og hårdt arbejde, bliver man altid betalt. Jeg gør de ting, der skal til, med et smil på læben, så jeg venter bare.

- For at gå fra stueetagen op på første sal, skal du op af nogle trapper, et skridt ad gangen. Sådan ser jeg på det, forklarer Martin Braithwaite, som ikke er hoppet med på rygtemøllen, der ofte sender ham væk fra Camp Nou.

- Jeg følger overhovedet ikke med i det overhovedet. Hvis du lever dit liv, så ved du, hvad der foregår. Selvfølgelig hører jeg noget ind i mellem, men det er ikke noget, jeg søger efter, siger Martin Braithwaite, der medgiver, at der har været nok at skrive om med præsident Bartomeus afgang og den generelle uro i storklubben .

- Selvfølgelig sker der en masse ting, men jeg har fokus på de ting, jeg kan styre, og det er at spille fodbold. Det andet kan jeg ikke gøre noget ved. Når jeg står op, tænker jeg på at spille fodbold.

Og gerne i lidt flere minutter ad gangen end hidtil.

