Har straks bedt om nyt nummer

Nummer 10 er stærkt forbundet med Christian Eriksen på det danske fodboldlandshold.

Ikke siden Eriksens hjertestop under sommerens EM har en spiller været på banen med nummeret på ryggen.

Det skete dog fredag aften, hvor kantspilleren Jacob Bruun Larsen kom ind og scorede et mål i 3-1-sejren i VM-kvalifikationen over Færøerne i Parken.

Målscoreren til 2-0 bad straks efter kampen om et nyt nummer til kommende landskampe, og det er der en årsag til.

- For mig vil det altid være Christians nummer. Vi får numrene uddelt, og der er en, der skal have nummer 10. Sådan er reglerne, som jeg har fået dem at vide.

- Nu har jeg også bedt om et nyt nummer. Jeg synes på en eller anden måde, at det stadig er Christians nummer, siger Jacob Bruun Larsen.

Til alle kampe i efteråret har en dansk spiller rent faktisk haft nummer 10, men det er første gang, en spiller har fået spilletid med nummeret på ryggen.

- Det var lidt underligt, og jeg prøvede bare at lade være med at tænke på det. Om jeg har nummer 1 eller 47 burde jo ikke ændre på noget.

- Jeg ved ikke, om de allerede har registreret det, så jeg får et nyt nummer mod Skotland. Men jeg håber, at jeg i hvert fald til næste samling i marts får et nyt nummer, hvis jeg er udtaget.

- Når historien har været, som den har, og nummeret tilhører en så stor spiller som Christian, så synes jeg, det er underligt. Det er et specielt nummer, siger Jacob Bruun Larsen.

Han bad først om at få tildelt et nyt nummer efter kampen mod Færøerne, da der ikke var så meget at gøre inden opgøret i Parken.

- Jeg fik bare et dumt nummer uddelt. Jeg kom ned i omklædningsrummet og så nummeret. Så er det lidt svært at sige: Hey, kan jeg lige få et nyt nummer. Så skal de trykke en ny trøje og indregistrere og alt muligt.

- Så man tager det bare med, og sådan er det. Der var en, der skulle have nummeret, siger Jacob Bruun Larsen.

Han håber, at det kunne bringe glæde hos Eriksen, at han endte med at score et mål i trøjen.

- Jeg havde langt hellere delt målet sammen med Christian, hvor han havde nummer 10 på ryggen, og jeg havde nummer 2 eller et eller andet. Det havde jeg hellere.

- Men jeg håber da, at han også fik en lille glæde. Jeg tror, at alle er enige om, hvem der er Danmarks nummer 10. Det er Christian. Længere er den ikke, siger Hoffenheim-spilleren.

Danmark skal i årets sidste landskamp møde Skotland i Glasgow mandag aften.