Har taget nye midler i brug

Det har været en lang sæson for 26-årige Pierre-Emile Højbjerg, der stort set hver uge har spillet 90 minutter for Tottenham.

Samtidig er danskeren blandt de første på landstræner Kasper Hjulmands holdkort i det hårde landskampsprogram.

Men det er ikke noget, der får Højbjerg til at klage over intensiteten.

- Jeg spiser min broccoli og drikker nok kildevand.

- Har man trætte ben, har man trætte ben. Så må hjertet tage over, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jonas Olufson

Da Pierre-Emile Højbjerg mandag aften startede opspillet til 1-0-scoringen mod Østrig, som han selv havde sidste fod på, var det et godt billede på den lederrolle, som danskeren har opnået på både klub- og landshold i de senere år.

Selv mener han, at rollen falder ham ganske naturligt.

- Som tiden går, og man spiller flere kampe. Også vigtige kampe som sidste sommer. Med det kommer der erfaring, og med erfaring kommer der ansvar.

- Jeg har gjort de ting, jeg har gjort i mange år. Man bygger på med små procenter her og der, og så vokser man til den spiller, man nu engang har mulighed for at blive. Jeg gør jo alt for at få det maksimale ud af det, jeg har. Og så må vi se, hvor æblet lander, lyder det fra midtbanegeneralen.

Pierre-Emile Højbjerg er ikke bleg for at tage lederrollen på sig og være et forbillede for sine medspillere.

- Jeg er den, jeg er. Jeg er den spiller, jeg er. Jeg har udviklet mig til et menneske, der også har lidt mere overskud, som også gavner på banen. Det har meget at gøre med, at man godt ved, hvad der kræves af en og forstå, hvordan man bidrager bedst til holdet, siger han.

Foto: Lars Poulsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Derfor sker det ikke i Parken